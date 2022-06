Boca rescató un valioso empate gracias a Rossi

Boca Juniors rescató este martes como visitante una valiosa igualdad de sin goles ante Corinthians de Brasil por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El arquero «xeneize», Agustín Rossi, fue clave para que el cuadro argentino se vuelva a Buenos Aires con un empate al contenerle un penal a Roger Guedes a poco de finalizar la primera etapa.

Los primeros 20 minutos fueron aburridos, con pocas llegadas y con ambos equipos tratando de no cometer errores. Los espacios fueron escasos.

Hasta el minuto 40, el encuentro solo había tenido un cabezazo de Darío Benedetto que encontró bien parado al arquero Cassio y un disparo de Adson que se fue al lado del palo derecho de Agustín Rossi.

Entonces fue cuando el árbitro chileno Roberto Tobar cobró una falta que Marcos Rojo dentro del área. Roger Guedes se hizo cargo de la ejecución y Rossi se quedó con el violento disparo.

En tiempo de descuento, "Pipa" lo tuvo un de nuevo con un tiro de sobrepique. El arquero del "Timao" se lució para sacar la pelota que se metía en el ángulo superior izquierdo.

El segundo tiempo arrancó con todo. Los brasileños intentaron romper la línea defensiva argentina, pero lo más clara la tuvieron los de La Ribera: Cassio tuvo que volar de manera espectacular para sacar un tiro libre lejano del paraguayo Oscar Romero.

Los dirigidos por Sebastián Battaglia contaron con algunas chances sobre el final, pero no pudieron vulnerar la seguridad del arquero de Corinthians, por lo que el duelo terminó igualado sin goles.

La revancha será el martes 5 de julio en la Bombonera y el ganador enfrentará en cuartos de final a Flamengo, de Brasil, o Deportes Tolima, de Colombia

................

Síntesis

Corinthians 0 / Boca0

Corinthians: Cassio; Fagner, Joao Victor, Raul Gustavo y Lucas Piton; Gustavo Mantuan, Roni De Moura, Adson, Giuliano y Willian; Roger Guedes. DT: Vítor Pereira.

Boca: Agustín Rossi, Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Agustín Sández; Guillermo Fernández, Alan Varela, Oscar Romero; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa. DT: Sebastián Battaglia.

Goles ST:

Cambios ST: al inicio Bruno Méndez x Fagner (C), 32’ Juan Ramírez x Zeballos (BJ), 35’ Junior Moraes x Guedes (C) y Joao Pedro x Roni (C), 50’ Jorman Campuzano x Romero (BJ).

Amonestados: Roni, Pitón, Victor (C). Rojo, Villa, Varela (BJ).

Incidencias PT: 43’ Rossi (BJ) le contuvo un penal a Guedes (C).

Arbitro: Roberto Tobar (Chile).

VAR: Juan Soto (Venezuela).

Estadio: Arena Corinthians.