Bomberos e Comodoro refuerzan el combate contra los incendios en la cordillera

Un equipo con personal capacitado y equipamiento forestal recientemente incorporado partió de madrugada para sumarse al operativo en una zona donde el fuego continúa fuera de control y las condiciones climáticas complican las tareas.

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia dispuso el envío de personal y recursos técnicos a la región cordillerana afectada por incendios forestales, en el marco de un operativo que busca fortalecer el trabajo que ya se desarrolla en el lugar.

Según detalló Felipe Di Marco, integrante de la institución, una camioneta equipada con materiales específicos salió a las 4 de la mañana con destino a la zona afectada. El despliegue incluye un nuevo equipo forestal recientemente adquirido por la asociación, compuesto por un tanque con capacidad para 450 litros, una motobomba y una herramienta destinada a la extinción de focos de menor escala.

El grupo está integrado por bomberos que realizaron una capacitación en incendios forestales hace dos meses, lo que permitirá poner en funcionamiento por primera vez este equipamiento en un escenario real. “Vamos a debutar con un equipo forestal que recientemente le fue adquirido”, señaló Di Marco al referirse a la salida del contingente.

En paralelo, el presidente de la Federación de Bomberos, con quien la institución comodorense mantiene contacto permanente, advirtió que la situación continúa siendo crítica. Las altas temperaturas registradas en la región representan un factor adicional que dificulta las tareas de control y extinción.

El personal enviado desde Comodoro se sumará a los bomberos de Rada Tilly y Sarmiento que ya se encuentran trabajando en la zona. En principio, la permanencia prevista es de una semana, aunque no se descarta el refuerzo del operativo con el envío de más efectivos si el escenario lo requiere.

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia confirmaron que la institución permanece en estado de alerta, con disponibilidad para seguir aportando recursos y acompañar el esfuerzo conjunto frente a la emergencia.