Boric se molestó por la presencia de un exarzobispo 

Durante una actividad cultural en la comuna de La Pintana, en Santiago, el mandatario criticó duramente los abusos sexuales de la Iglesia Católica y habló de la necesidad de "recomponer confianzas" en el país.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, expresó su malestar debido a que en una actividad religiosa de la que participó el fin de semana estuvo presente el exarzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, quien es acusado de haber encubierto casos de abuso sexual en su arquidiócesis. Boric señaló al cierre de un acto cultural realizado en la popular comuna de La Pintana, en la capital chilena, que entiende la necesidad de "recomponer confianzas" en el país sudamericano y que "lo simbólico no basta".

Boric disfrutó este domingo de un distendido acto en un barrio de Santiago en el que bailó y recitó, pero también criticó duramente los abusos de la iglesia y el abandono de la cultura. Al ritmo de la cueca, baile tradicional chileno, el recién juramentado mandatario compartió con los ministros, sus hijos y algunas de las cientos de personas congregadas en un parque de La Pintana, a unos 20 kilómetros del centro de la capital.

"Permítanme decir algo impropio", cortó Boric en seco su discurso para hacer una airada crítica a la presencia del arzobispo emérito de Santiago, el cardenal Ricardo Ezzati, el día anterior en una misa en la Catedral Metropolitana. Ezzati fue cuestionado en múltiples ocasiones por cómo enfrentó desde la alta curia las denuncias de abusos cometidos por sacerdotes de la Iglesia Católica en Chile contra menores de edad y fieles que estaban bajo su dirección espiritual.

"Me molestó ver al señor Ezzati, ver a gente que ha actuado como encubridora de graves delitos contra los niños", dijo Boric en relación a los cientos de casos de abusos sexuales a menores en la institución religiosa. "No lo noté ayer, pero me lo hicieron ver, y quiero decir que esas cosas no las podemos seguir naturalizando, porque acá en este gobierno van a estar presentes los niños y las niñas", dijo Boric, quien reclamó que "nunca más se les vulnere sus derechos, se les abuse de su confianza".