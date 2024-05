Bronquiolitis: 200 casos por guardia en el Hospital Regional

De cara a la época invernal, la Asociación Cooperadora del Hospital Regional reúne fondos desde la app HelpWin para comprar 7 equipos de respiración no invasiva y de alto flujo para tratar bronquiolitis de manera temprana y evitar la ocupación de camas en terapia pediátrica.

Actualmente la demanda de casos respiratorios pediátricos creció, ya que se atienden 200 casos diarios por guardia, previo a que llegue la temporada. Por ello los especialistas insisten en adquirirlos

“Estos sistemas de alto flujo evitan el paso del paciente a la terapia intensiva, ya se usan en todo el país y dan buenas respuestas, permiten que el niño este en sala general y no en terapia intensiva, por eso creemos sumamente necesario conseguirlos”, expresó Laura Wiber, jefa de Departamento del Hospital Regional de Comodoro.

La campaña organizada desde la Asociación Cooperadora del Hospital Regional encabezada por Juan Carlos Carrasco, se propone reunir 40millones de pesos, a través de la aplicación HelpWin, donde cada persona puede donar 5mil pesos y participar por un sorteo de dinero en efectivo una vez por semana.

“Ahora tenemos muchos pacientes que dejaron de pagar obra social y se atienden en el Hospital. Es por muchos motivos: pierden la obra social, no pueden pagar los copagos y esa demanda la recibe el Hospital. Por eso se dan más de 8 mil turnos mensuales, y en guardia pediátrica 150 turnos por día. Es un hospital que gasta muchísimo dinero en alimentos, atención, medicamentos, equipos y más, pero no es suficiente y por eso como directivos tenemos la obligación de conseguir, buscar y gestionar recursos económicos para afrontar esta demanda de los especialistas para responder a lo que viene en el invierno con los niños/as”, dijo Sergio Clemente, quien encabezó la conferencia de prensa de este miércoles en el aula del Área Programática de la ciudad.

La bronquiolitis desborda a todos los sistemas de salud del país, es un hecho que definen los médicos pediatras, pero estos equipos pueden frenar el ingreso de los pacientes a terapia intensiva.

“Podemos sumar camas y camas, pero no sirve si los pacientes no se recuperan, con esto no solo se los trata rápidamente sino que no ingresan a terapia intensiva pediátrica”, indicó el director de la institución.

Wyber, jefa de Departamento de Pediatría del Hospital, indicó que estos equipos se utilizan hace más de 15 años en todo el país y que “lo que buscamos es estar preparados para cuando comience el brote. Siempre se da primero en Buenos Aires y después de 20 días en esta zona”.

Clemente agregó que son equipos que suministran oxígeno de alto flujo y que si bien el hospital cuenta con equipos de este tipo y el personal está capacitado para utilizarlo, se necesitan más para responder a la demanda cuando llegue el brote de bronquiolitis. Estos equipos son muy distintos a los respiradores de terapia intensiva, con los que cuenta el hospital y permiten tratar el diagnóstico de forma temprana.

¿COMO COLABORAR?

La campaña será durante 30 o 40 días. Si se reúne el dinero antes de ese tiempo, se cierra. Pero el tiempo ya empezó a correr para quienes quieran colaborar; es muy simple realizar el aporte. “Ingresas a la aplicación que se llama HelpWin, te logueas con un correo electrónico, buscas la campaña que se llama Compra de Respiradores (tiene el logo de la Cooperadora del Hospital Regional) y abonas los 5 mil pesos. Además, automáticamente las personas que colaboran participan por un sorteo de 5 millones de pesos de forma semanal, que se sortea con los primeros número del Quini 6; si ganas te llega el aviso a tu correo electrónico”, explicó Gabriel Tcharian, tercer vocal de la actual nómina de la Asociación Cooperadora del Hospital.

“Para la Asociación es un honor colaborar con este pedido de la dirección del Hospital”, manifestó Juan Carlos Carrasco, presidente de la Asociación Cooperadora, añadiendo que “estamos para colaborar y reunir estos 40 millones de pesos. Pueden ingresar por la app o través de un QR que publicaremos. Creemos poder llegar al objetivo con la ayuda de vecinos, empresas y comercios que tanto quieren a esta institución de salud, que siempre está presente ante la necesidad de todos. ¿Quién no tuvo un nieto o hijo para tratar en pediatría de este hospital?” definió, apelando a la solidaridad de la ciudadanía.

La aplicación es gratuita, se descarga en pocos minutos (https://helpwin.io/Collaborate/o8fbxyI1FI4a7iqZfShXfw==) y allí se puede observar cómo avanza la campaña y la recaudación de fondos. “Desde la Asociación Cooperadora se firma un contrato con la aplicación, donde dice que ellos nos entregan el dinero reunido, y en el lanzamiento se hacen cargo de la publicidad en medios de comunicación, por ello algunos medios estarán emitiendo este mensaje. Esperamos y tenemos fe que todas las personas que puedan nos ayuden” concluyeron desde la Cooperadora del Hospital.

Durante la conferencia de prensa estuvieron presentes los directores asociados del Hospital Regional, la Dra. María Laura Álvarez y el Lic. Raúl Henny, junto a Lorena Abril, Directora del Área Programática Comodoro Rivadavia y las nuevas autoridades de la Asociación Cooperadora del Hospital Regional: Juan Carlos Carrasco, Presidente; Natalia Soledad Lagoria, Secretaria; Dominga Ester Cedrón, Tesorera; Juan Carlos Rial, Primer Vocal, María Eugenia Espinassi, 2da Vocal; Gabriel Tcharian; José Sergio Llaiquel, Revisor de cuentas titular y María Elena Leiva, revisora de cuentas suplente.