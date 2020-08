Bullrich dijo que el fondo de pantalla lo puso con sus hijos y quedó

El senador nacional de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich habló luego de que este miércoles protagonizó una insólita situación en la reunión virtual de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta. El representante dejó una foto suya delante de la pantalla durante la transmisión de Zoom, con lo que simuló estar presente en el plenario.

“Lamento haber distraído la atención de lo que importa; hoy el oficialismo avanzó con la reforma judicial dándole dictamen (al que no pudimos acceder) a un proyecto que busca dar impunidad a algunos y que no resuelve los verdaderos problemas de la gente”, se expresó.

En una entrevista con Radio con Vos explicó luego que durante la sesión decidió apagar la cámara porque en su casa viven 7 personas y la prende sólo cuando debía hablar. Contó también que la imagen la había puesto con sus hijos y quedó para la sesión. "Se puede elegir un fondo virtual y queda para la próxima llamada. No era que no estaba", aclaró.

Esta no es la primera vez que un representante de la oposición protagoniza un polémico episodio. El diputado de Juntos por el Cambio cordobés Luis Juez no votó dos proyectos de ley -ampliación del Presupuesto y la reestructuración de la deuda- por estar brindando entrevistas periodísticas. El ex intendente de Córdoba justificó luego su actitud al decir que “las sesiones virtuales son una mentira”.