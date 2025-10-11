Delicio Garrido Saldoval salió de su casa de Km 3 alrededor de las 6 de la mañana y desde entonces no se sabe nada de él.

Buscan a hombre de 79 años que desapareció con su Amarok

La División Búsqueda de Personas de la Policía de Comodoro Rivadavia publicitó la desaparición de una persona con el objetivo de conseguir la colaboración de la comunidad para dar con su paradero.

Se trata de Delicio Garrido Saldoval, de 79 años, quien se fue de su domicilio en Km 3 alrededor de las 6 de la mañana de este sábado.

Según la descripción física, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene tez blanca, calvicie en el centro de la cabeza y cabello blanco en los laterales.

Además, el hombre presenta contextura delgada y en el momento de su desaparición vestía camisa gris oscura, pantalón de vestir gris, chaleco de mangas cortas con rayas y espalda de tela tipo corderito negro, además de una boina blanca con rayas marrones.

Se moviliza en una camioneta Volkswagen Amarok gris con patente AC-802-EG. Ante cualquier información, se ruega comunicarse con la División Búsqueda de Personas al teléfono 2974082600.