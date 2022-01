Busciglio planifica variantes pensando en un terreno veloz

Ya pasaron los cuartos de final y ahora se aproximan las semifinales del Torneo Regional Amateur, donde Jorge Newbery se enfrentará a Boxing de Río Gallegos en uno de los choques correspondientes a la Región Patagónica.

El “Aeronauta” viene de eliminar a Juan José Moreno, a quien goleó 4-1 el último domingo en el estadio municipal, tras empatar 0-0 en el encuentro de ida disputado en Puerto Madryn.

Si bien el equipo del barrio 9 de Julio ya está enfocado en el compromiso de ida con Boxing, como visitante, aún resuenan los ecos de esa clasificación y su entrenador Sergio Busciglio no oculta su orgullo por el equipo.

“Yo soy una persona de mucho carácter, de mucho temperamento, y trato de transmitir eso. El fútbol no es para cualquiera, porque es muy psicológico”, remarcó en diálogo con El Patagónico, al recordar que en el choque más reciente, cuando Moreno empató, Newbery demostró su capacidad para superar la situación.

“Por ahí arrancás perdiendo, o te empatan y tenés que redoblar la apuesta. Los grandes equipos y los grandes técnicos no son aquellos que ganan partidos. Son los que ante una adversidad se desdoblan, ante un problema lo resuelven”, reflexionó.

En ese sentido, aseguró: “este equipo es un poco hecho a mi medida, lo armé yo con muy buenos jugadores que ya había acá y muy poquitos que traje de afuera. Siento una identidad de juego, de carácter y de vida hecha a mi manera”.

De cara al partido de este domingo, Busciglio advirtió que deberán prepararse para un terreno muy complicado, más allá del rival, debido a que tiene conocimiento de las canchas de Río Gallegos.

“Allá va a ser un partido muy difícil, porque conozco, ya que estuve tres años y medio en Boca. Conozco el clima, conozco la cancha de Boxing, que es totalmente antagónica a la nuestra y mucho más difícil que la de J. J. porque va mucho más rápido la pelota, así que tendremos que estar atentos”, resaltó.

Por lo tanto, adelantó: “va a haber cambios, porque esa cancha es completamente distinta a lo que venimos jugando. Tenemos que estar preparados para la velocidad con que se va a jugar”.

Asimismo, el DT considera que será vital viajar con tiempo. “Vos hacés 1.800 kilómetros y el rival hace 900, o sea que la semana que viene el jugador recién se va a recuperar el jueves”, explicó.

Al respecto, argumentó: “la idea es salir el viernes a la mañana o al mediodía, para poder tener dos noches allá, porque dormís viernes y sábado en una cama, volvés, dormís en el colectivo el domingo y recuperás el lunes. Si viajás el viernes a la noche, dormís dos veces en el colectivo y no te recuperás en tan poco tiempo”.

En cuanto al estado de sus jugadores, Busciglio comentó que “terminaron todos bien” y señaló que esperan la evolución de Bruno Elorrieta, quien no pudo estar en el último encuentro. “Elorrieta tiene una distensión, que no llegó a ser desgarro, y podemos llegar a tenerlo en este partido. Si no, en el otro”, aseveró.