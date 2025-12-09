Twitter
Facebook
Instagram
Minutouno
Ámbito Financiero
9 de diciembre de 2025
COMODORO RIVADAVIA
Toggle navigation
Home
Regionales
Policiales
País/Mundo
Deportes
Santa Cruz
Espectáculos
Clasificados
Todas las secciones
Home
Regionales
Policiales
País/Mundo
Deportes
Santa Cruz
Espectáculos
Clasificados
De que se habla
INSEGURIDAD
POLITICA
AJUSTE
CULTURA
MALVINAS
FALLECIMIENTO
CALETA OLIVIA
El Patagónico
-
09 diciembre 2025
Caleta Olivia: Paseo popular de la Flota Amarilla
Fuente:
Compartirla
FACEBOOK
TWITTER
WHATSAPP
TELEGRAM
Dejá tu comentario
Las Más Leídas del Patagónico
INSEGURIDAD
Allanan dos viviendas: secuestran armas y auto mellizo
BUSQUEDA DE PERSONAS
"Antes nos llamaban todos los días", se quejan las hijas
CONTROLES
El Municipio clausuró un local por ruidos molestos
SOCIEDAD
Quini 6: Un apostador de Santa Fe ganó el mayor premio en la historia
CORTE DE AGUA
Cortan suministro de agua entre hoy y el jueves en toda la ciudad