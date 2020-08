Canosa tomó dióxido de cloro y el gobierno salió al cruce

Viviana Canosa generó un gran revuelo en su ciclo Nada Personal al tomar dióxido de cloro en vivo durante la emisión de este miércoles por la noche, lo que la convirtió en tendencia en las redes sociales y disparó una enorme cantidad de comentarios en contra de su actitud, y hasta el repudio de las autoridades de salud más importantes del gobierno nacional.

La sustancia química ha sido promocionada en varios países como una forma de prevenir contagios de coronavirus, pero la organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que es peligrosa y desaconsejó su ingesta para combatir el COVID-19.

Desde el Gobierno salieron esta mañana a cruzar a Viviana Canosa por su irresponsabilidad, al realizar semejante acto en la televisión abierta. “Nos preocupa que comunicadores generen esa situación que puede poner en peligro a las personas”, aseguró la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, sobre lo que ocurrió en el ciclo de canal Nueve.

“No hay evidencia de que produzca ningún beneficio y puede ser tóxico. No lo recomiendan en ningún lugar. La ANMAT ya sacó una alerta de que puede ser tóxico”, agregó Vizzotti en Radio con Vos.

Horas antes que Canosa tomara el líquido amarillo, la ANMAT afirmó que “debido a la circulación en las redes sociales y medios digitales relacionados a la utilización de dióxido de cloro para el tratamiento de COVID-19, se recuerda que el producto mencionado no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización para su comercialización y uso”.

Jorge Rial, el conductor de Intrusos y ex compañero de Canosa, fue irónico y le pegó a su colega en su programa de este jueves por la tarde: “Mirá. Me traje la botella para después tomar el cloro al aire yo también. Mamadera. Dios mío. ¿Cómo...? Yo no lo puedo creer”.