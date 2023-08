Caprarola explicó por qué no denunció a Lotocki

Mariano Caprarola murió este jueves a los 49 años. La noticia fue confirmada por Ángel de Brito, quien dio a conocer las causas de la muerte del productor de moda. “Murió de un shock hemorrágico, que desencadenó en paro cardíaco”, informó el periodista en su cuenta de Twitter.

La salud de Caprarola se fue deteriorando con el correr de los años desde que en el 2010 el médico Aníbal Lotocki le practicó una cirugía estética en la cual le inyectó metil metacrilato en los glúteos. Esta sustancia, prohibida en grandes cantidades, le ocasionó serios problemas renales.

Al igual que en el caso de Silvina Luna, esta situación le produjo una hipercalcemia en la sangre que le trajo cálculos y una insuficiencia renal.

El lunes pasado el panelista de La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine) se internó en el Centro Medicus de la calle Azcuénaga de la Ciudad de Buenos Aires para que le practicaran una intervención para extraer las piedras que tenía en los riñones. Si bien se trató de una operación programada y sin demasiados riesgos, el productor de moda se descompensó tras la cirugía debido a un shock hemorrágico que, en la tarde del jueves, le ocasionó un paro cardiaco que terminó con su vida.

Así las cosas, De Brito comenzó este jueves, su programa LAM, rindiéndole una despedida a su compañero. Luego, al aire, el conductor reveló unos mensajes que se había intercambiado con el panelista el 29 de junio pasado, con motivo del tema de la salud de Silvina Luna, incluso en algunos se escuchaba la propia palabra de Caprarola.

“Yo me operé, me salvé la vida y no le hice ninguna demanda porque la verdad es un siniestro, es un hijo de p...”, comenzó diciendo Mariano en la nota de voz, haciendo referencia al tratamiento médico que había hecho para extraer el metacrilato de su cuerpo y los motivos por los que no llevó a Lotocki a la Justicia.

Acto seguido, mencionó: “Sentía que le iba a quitar años de vida a mi vieja el hacer la demanda... ¿qué me iba a pagar? ¿qué iba a hacer? La verdad, yo lo único que quiero es que vaya preso”.

“Con (Fernando) Burlando (su abogado) decidimos no hacer nada, y sí cuando me llamen, hablar públicamente, pero de hacerle, no le hicimos nada y decidimos como ‘quemarlo’ en todos lados”, cerró el productor de moda, recuperó el sitio minuto uno.