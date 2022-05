Caramelito Carrizo conocía a Melchor y reveló intimidades

En las últimas horas comenzaron a surgir nuevos datos sobre quién era Melchor Rodrigo. Una de las que reveló información fue Cecilia Caramelito Carrizo, que contó en A la tarde (América) que el médico que falleció fue el que atendió a su hermano Martín durante su dura batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

“Lo entrevisté en un programa de radio porque él era especialista en esclerosis múltiple. Si bien mi hermano tenía ELA, a mí me interesó mucho sacar un turno con él y hablar sobre el tema”, comenzó el relato de la actriz. “Él quiso tomar el caso de mi hermano, se conocieron y se hicieron muy amigos. Era muy cariñoso con sus pacientes. Los acompañaba mucho y era un neurólogo brillante”, aseguró.

“De alguna manera estamos entre todos rearmando esta escena para entender qué fue lo que pasó. Cuando Pettinato se realiza la gran cantidad de operaciones, que todos sabemos, porque su intención era parecerse a Michael Jackson, se hace adicto a los opioides que, si bien son drogas legales, el consumo en altas dosis genera adición”, remarcó la panelista.

Acto seguido, reveló un detalle íntimo de la vida del médico: “Hoy venía pensando si podía contar esto o no porque mi intención no es ensuciar a esta persona, pero sí contar una verdad que yo sé: él consumía”. Posteriormente, Cecilia se dispuso a contar episodios que sucedieron durante el periodo en que Rodrigo atendió a su hermano.

“Yo iba en mi auto con él al lado y sacaba de su mochila una medicación y la tomaba sin ni siquiera tomar agua. Según lo que me contó, era una medicación de avanzada que lo ayudaba en la concentración. Él pasaba horas enteras sin dormir estudiando porque era un bocho, era brillante, y me decía que tomaba esto para poder estar despierto y después me contaba que tenía serios problemas de insomnio y demás”, recordó Carrizo.

Pero su testimonio no terminó ahí. La panelista comparó al médico con el otro protagonista del trágico episodio. “Todas situaciones similares a las que se describen de Felipe Pettinato, adicto, como él mismo lo dijo, a los opioides, con problemas para conciliar el sueño, con problemas de alimentación”, remarcó.

Asimismo, Caramelito reveló cuál fue su reacción cuando se enteró del incendio. “Cuando yo descubro la escena en la que sucedió el incendio, que me lo cuenta mi mamá por teléfono, realmente me conmovió imaginarme... porque, es terrible lo que voy a decir, pero un neurólogo tiene en su mano una lapicera y un sello con el que puede hacer una receta y conseguir lo que sea. Yo digo, ¿en qué estado estaban?”, indicó.

Por su parte, Karina Mazzocco quiso saber más sobre la relación que Caramelito tuvo con el médico de su hermano. “Empieza a atenderlo a Martín a partir de que yo me entero de que era un neurólogo brillante. Era muy cálido y cariñoso con sus pacientes. Prácticamente se hizo amigo de mi hermano”, explicó.

Y agregó: “Cuando empezó toda la situación de las aplicaciones, esa inyección que le di a mi hermano antes de irnos a los Estados Unidos, yo se lo cuento a él, porque, si bien era algo alternativo, él era el médico que trataba a mi hermano. Martín ya no tomaba medicación tradicional, pero así y todo yo se lo conté a Melchor”.

A su vez, la panelista subrayó que, como su hermano ya no podía moverse, ella buscaba a Rodrigo en su auto y lo llevaba a revisar a Martín. Pero, también, recordó el momento en que la hizo esperar dos horas sentada abajo de un departamento en la calle Scalabrini Ortiz. “Lo llevé y le dije: ‘Yo te espero y vamos a lo de mi hermano’. Me dice ‘en 15 minutos bajo’ y tardó dos horas. Me explicaba un montón de cosas, arriba del auto también y tomaba esa medicación”, dijo Caramelito.

“Yo le atribuyo toda esta actitud, a que de alguna manera lo quería mucho a mi hermano, lo quería apoyar, acompañar y capaz no se animaba a hacer lo que yo quería, que era que probara el tratamiento alternativo, que finalmente fue lo que terminó haciendo”, reflexionó.

La panelista indicó que el encuentro entre ambos se dio en 2019. En ese momento, le hizo la propuesta médica porque su hermano contaba con la posibilidad de viajar a los Estados Unidos para realizar el tratamiento alternativo, luego de enterarse de un paciente, que según su testimonio, había revertido su enfermedad. Según contó, Martín ya no tomaba medicina tradicional y Rodrigo le recetaba suplementos vitamínicos.

“Lo acompañó con cariño y amor, pero yo notaba cierta conducta errática. Él no me manifestó si estaba en desacuerdo o no con el tratamiento alternativo, porque lo que hizo fue escaparse y mi hermano no quería ocultarse”, sostuvo. Por último, dijo: “Nunca me nombro una relación con Felipe Pettinato, pero cuando leo lo que pasó y cómo se vincula con los opioides lo relaciono”.