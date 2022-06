Carlos Padín: "todavía no tocamos techo"  

Huracán es uno de los líderes del torneo de la A de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, y su técnico Carlos Padín le contó a El Patagónico cómo vive este presente.

“A nivel resultados estamos muy bien, estamos punteros con la CAI, vamos de menor a mayor en cuanto a funcionamiento. Estamos trabajando fuerte para ir afrontando partido a partido, siempre pensando en lograr los tres puntos. Ahora tenemos un partido muy lindo contra la CAI”, comentó.

Respecto de la competencia a nivel local, remarcó: “este torneo es un poco más parejo. Palazzo y Petroquímica se armaron muy bien, USMA tiene lo suyo, Sarmiento con la llegada del ‘Chaca’. Se abrió un poco la brecha de los tres que siempre pelean arriba en el torneo local”.

Sobre el plantel que dirige, Padín aseguró que aún tiene mucho para dar. “Futbolísticamente, Huracán está creciendo y creo que no hemos tocado el techo, ni mucho menos, aunque hemos tenido momentos buenos y malos. Es importante ir corrigiendo errores. Ganando es más fácil que perdiendo”, argumentó.

Por otra parte, Padín reconoció: “en clubes como Huracán, que son muy grandes, siempre tenés una presión extra. El que no está preparado para aguantar esa presión, no está preparado para dirigir estos clubes. Uno no lo sabe hasta que está adentro, y hasta ahora me hacen sentir muy cómodo”.

Ahora se viene el Torneo Regional Federal Amateur, la puerta al Federal A, la tercera categoría del fútbol argentino, algo que le quita el sueño a cualquier equipo que esté preparándose para ese desafío.

En ese sentido, el DT del “Globo” sentenció: “el que te diga que no está pensando en el Regional, te estaría mintiendo. Todos pensamos que el objetivo mayor es el Regional. Pasar la primera ronda es salir fortalecidos. Hay mucho desgaste mental y físico. Se juegan dos clásicos. Entonces, salir airosos de esta zona, te hace salir airoso para lo que viene. El primer objetivo es pasar esa zona y el segundo es jugar el último partido, que es para lo que nosotros vinimos”.