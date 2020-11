Casalánguida metió a Aguacateros en la final de la Conferencia Oeste en México

Aguacateros de Michoacán, del director técnico comodorense Nicolás Casalánguida, superó la noche del viernes a Libertadores de Querétaro, por 122-94, para sellar la serie y avanzar a la final de la Conferencia Oeste de la Liga Nacional de básquetbol profesional (LNBP) de México.

Con este éxito, el conjunto dirigido por el entrenador chubutense (ex Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia) se quedó con la eliminatoria por un resultado global 2-1.

Jugará la definición con Astros de Jalisco, que eliminó a Soles de Mexicali (con los argentinos Erik Thomas y Juan Brussino), por 2-0.

En Aguacateros, el armador porteño Cristian Cortés (ex Obras Basket) aportó 18 puntos (3-3 en dobles, 3-4 en triples, 3-4 en libres), 5 rebotes y 4 asistencias en 22 minutos. Mientras que el ala pivote marplatense Facundo Piñero (ex San Lorenzo) no anotó tantos (0-2 en triples), aunque sí aportó 4 rebotes y propició 3 asistencias en 22m.

Los estadounidenses Jerome Meyinsse (pivote) y Donald Sims (escolta), ambos ex San Lorenzo, consiguieron 27 y 18 tantos, respectivamente, para el quinteto de Michoacán.

En Libertadores, el escolta extranjero Jordan Adams colaboró con 30 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias.