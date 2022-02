Cebollitas: "todavía faltan muchos testimonios en esta historia"

La denuncia de la actriz Laura Santanna por acoso sexual de parte de un productor importante del programa Cebollitas terminó por destapar la olla y encima aseguran que faltan testimonios.

Marcelo Italiano, que interpretó el personaje de “Sammy” en Cebollitas, contó qué sintió con este testimonio y aseguró que “todavía faltan muchos testimonios en esta historia”.

“Yo siento que hay muchas más cosas que no se están diciendo y hay personas que no se están animando a hablar. Faltan cosas por saberse. Si esas personas se animan yo creo que hay cosas que deben salir a la luz. Lo tienen que pensar como algo que debe servir para que no se repita esto”, le dijo Italiano al periodista Juan Etchegoyen.

“En Cebolitas había mucha gente trabajando, había muchos extras que venían de diferentes lugares. Una mamá de estos chicos me llamó y me dijo que era testigo del maltrato y lo que les decían. Yo estaba en esas grabaciones y que importante sería que hablen esas personas”, agregó.

“Sería importante que se animen a hablar, pero los intimida un poco esto de los comentarios que dicen que buscamos prensa”, completó.

Fuente: Minuto Uno