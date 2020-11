César Antín vuelve a pelear el 5 de diciembre en Francia

El boxeador rionegrino, radicado en Comodoro Rivadavia, César “Gato” Antín tiene fecha para volver a combatir en el exterior y será ante un rival de peso. Será el 5 de diciembre frente a Yvan "Lion" Mendy, considerado una de las grandes promesas del boxeo fránces.

Antín venía entrenando durante la pandemia luego de aquel combate en Alemania a fines de enero donde una hemorragia nasal lo obligó a abandonar el combate que se desarrolló en Hamburgo frente al armenio Artem Harutynyan.

El boxeador rionegrino había llegado a ese combate con una victoria en Monte Hermoso por puntos frente a Carlos Andrés Chaparro en fallo unánime, y ahora en un año atravesado por la pandemia de Covid-19 surgió una chance única para pelear afuera, lejos de casa.

La cartelera ya está en redes sociales ligadas al boxeo, y el patagónico irá con grandes expectativas a Francia. El "Gato" suma 24 peleas, 19 ganadas - 8 por Ko- y 5 perdidas de las cuales 3 fueron antes del límite.

El boxeador rionegrino se enteró de una chance a mediados de este año, y hubo que esperar la apertura de los viajes aéreos para poder pelear. "A mí la pandemia me afectó obviamente en lo económico. En julio se suspendió una chance de salir, y ahora tenemos esta oportunidad. Me habían ofrecido pelear pero no estaba al cien. Quiero tomarme con toda la responsabilidad los años que me quedan en el pugilismo", admitió al programa Orsai Deportiva.

Antín había entrenado en Comodoro Rivadavia con Darío Achaval, y buscará sacar provecho de un combate difícil afuera, para poder cerrar de la mejor manera un año atípico por la pandemia.