César Sena planteó que se autopercibe mujer para evitar la figura de femicidio

César Sena planteó ante la Justicia que se autopercibe mujer para evitar la figura de femicidio por la que le darían prisión perpetua por el crimen de Cecilia Strzyzowski, la joven desaparecida desde el 2 de junio en Chaco.

Esta insólita táctica judicial fue presentada por su abogado, Ricardo Osuna, luego de apelar la prisión preventiva en su contra.

Allí, el joven solicitó ser trasladado a otra cárcel por su condición de mujer y además, busca aliviar su situación judicial en el caso.

Esta estrategia está asociada a que para la Justicia es la persona que asesinó a Cecilia a principios de junio. Por este motivo, quedó imputado por los delitos de "homicidio triplemente agravado por el vínculo y concurso premeditado de dos o más personas en un contexto de violencia de género (femicidio)".

Gloria Romero, mamá de la joven de 28 años, habló sobre el planteo de César y sostuvo: "Es una táctica, la mayoría de los violadores y femicidas hacen eso”.

A través de un mensaje por su cuenta personal de Instagram, la mujer subrayó: “Son psicópatas y cobardes”.

La estrategia presentada será evaluada por los fiscales, pero no se espera que haya cambios en la causa respecto a esta situación.

Esto se debe por las pruebas en contra del hijo de Emerenciano y Marcela Acuña que lo señalan como el femicida de Cecilia.

Respecto a Marcela, en las últimas horas se dio a conocer una carta de puño y letra que escribió la dirigente sindical desde la comisaria.

En un extenso escrito, acusó su hijo de ser el femicida y sostuvo que ella y su esposo son "inocentes", a la vez que indicó que es una "causa armada".

"¿Por qué si fue César (su hijo) responsable, nos incriminan a nosotros?", se preguntó Marcela.

"Presos con Emerenciano siendo inocentes, con una causa armada desde el partido judicial y radicales. No hay que confundir, una cosa es el hecho del femicidio de Cecilia, repudiable desde todo punto de vista, y otra cosa es el querer inculparnos desde una fiscalía que, sin pruebas, nos tiene no solo encerrados, paseándonos como trofeos con esposas como delincuentes, sino que nos mete en una causa con una carátula que no se sostiene hacia nosotros con pruebas, solo con supuestos", manifestó.

