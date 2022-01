Chelsea y Liverpool empataron y sonríe el líder City

Sin mirar el resultado final que no le terminó sirviendo a ninguno, Chelsea y Liverpool se sacaron chispas este domingo en Stamford Bridge. Jugaron un partido de alto vuelo y brindaron un total espectáculo de fútbol. Igualaron 2-2 por la 21° fecha de la Premier League.

El encuentro no dio respiro a lo largo de los 90 minutos, pero la historia se resolvió solo en la primera parte. La misma comenzó favorable para la visita, que golpeó de entrada y consiguió ampliarla luego, pero no logró sostenerla y las desatenciones lo llevaron a que se lo empaten.

Sadio Mané no dejó pasar un grosero error de Trevoh Chalobah en un rechazo. Recuperó el balón, ingresó al área, dejó en el camino a Edouard Mendy y definió con el arco a su merced. Pese a ello, los Blues no merecían perder, pero no eran eficaces.

En eso se diferenció el equipo de Jürgen Klopp, que conquistó el segundo gol con una gran jugada y posterior resolución de Mohamed Salah para ampliar la diferencia en Londres. Sin embargo, en solo cuatro minutos todo cambió al cierre del primer tiempo.

Primero apareció Mateo Kovacic con un gran remate de volea desde el borde del área, quien colocó la pelota junto al palo izquierdo de Caoimhin Kelleher y luego, Christian Pulisic sentenció la paridad luego de una asistencia de N'Golo Kanté.

Ya para el complemento, luego que Thomas Tuchel mandara al campo a Callum Hudson-Odoi y Jorginho, ambos tuvieron las chances suficientes para torcer el marcador, pero allí aparecieron las figuras de Mendy en el local y Kelleher en los Reds.

El empate, igualmente, no le sirve ni a uno ni a otro. Manchester City sacó 10 puntos de ventaja sobre Chelsea, que el sábado 15 lo visitará en el Etihad Stadium, y 11 unidades a Liverpool, que recibirá a Brentford en Anfield en dos semanas.

Este domingo, además, el Leeds de Bielsa le ganó 3 a 1 al Burnley y cortó la racha de cuatro partidos sin conocer la victoria, y Alexis MacAllister anotó por duplicado en el triunfo de Brighton And Hove en su visita al Everton.

Más temprano, Brentford derrotó 2 a 1 al Aston Villa de los argentinos Emiliano "Dibu" Martínez y Emiliano Buendía -ambos completaron los 90 minutos-, mientras que la jornada 21 de la Premier terminará este lunes con el duelo entre Manchester United y Wolverhampton desde las 14:30 (hora de Argentina).

A su vez, nuevamente quedarán partidos postergados por brotes de coronavirus en los planteles: se trata de Leicester City-Norwich City y Southampton-Newcastle.