Chenque RC y Náutico Rada Tilly golearon en categoría 1ª Damas  

El domingo en cancha de Náutico y Deportivo Rada Tilly se disputó la tercera fecha del torneo Apertura de Césped 2022 que organiza la Asociación Austral de Hóckey.

En ese contexto, cinco fueron los partidos que se desarrollaron en el escenario del club aurinegro, donde en esta ocasión oficiaron de locales Deportivo Portugués y Tiro Federal.

En los dos encuentros jugados por la categoría Primera Damas, hubo triunfos de Chenque RC y de Náutico Rada Tilly.

El "Celeste" se impuso por 5-0 sobre Deportivo Portugués, mientras que Náutico goleó 9-0 a Tiro Federal.

En las divisiones formativas, mientras tanto, Náutico venció 4-0 a Tiro Federal en Sub 19, Deportivo Portugués goleó 10-0 a Chenque RC en Sub 16, mientras que en Sub 14, las lusitanas le ganaron 5-1 a Chenque RC.

.........................

Panorama de la 3ª fecha

Cancha: Náutico y Deportivo Rada Tilly.

Local: Deportivo Portugués / Tiro Federal.

Sub 14

- Deportivo Portugués 5 / Chenque RC 1.

Sub 16

- Deportivo Portugués 10 / Chenque RC 0.

Sub 19

- Tiro Federal 0 / Náutico Rada Tilly 4.

Primera Damas

- Deportivo Portugués 0 / Chenque RC 5.

- Tiro Federal 0 / Náutico Rada Tilly 9.