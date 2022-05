"Chiqui" de Okupas y sus 27 internaciones por consumo de drogas

El actor Franco Tirri, recordado por su papel de el Chiqui en Okupas, pasó por el programa Seres Libres transmitido por Crónica HD y contó cómo empezó a involucrarse con el mundo de las adicciones y relató lo que vive día a día para mantener atrás ese lado oscuro de su pasado. Según el director de cine, al poco tiempo de comenzar a consumir, ya no encontró la manera de volver atrás.

En diálogo con el conductor Gastón Pauls, Tirri contó que su todo comenzó con el consumo de alcohol. Sin embargo, hasta los 15 años el nunca había consumido nada porque pensaba que la droga y el alcohol eran como “un fantasma” o “un monstruo”. Después, a los 17 años ya tenía curiosidad por “quebrar el sistema”. Entonces fumó porro por primera vez y fue “el peor ataque de pánico que tuvo en su vida”. “Sentí algo muy loco, sentí que mi cuerpo no tenía materia. Realmente como si me hubiese ido de mi cuerpo”.

La segunda vez que fumó un “porro”, el actor no tuvo un ataque de pánico, sino un ataque de risa. “Todo está bien y todo es divertido”, como una de las cosas que genera esta acción, comentó Tirri. Durante dos años tuvo ataques de pánico por estar metido en las adicciones, por lo que decidió dejar de consumir. “Realmente salí muy afectado de eso, me costó y justo empecé la universidad del cine a los 21 y ahí me enganché con la carrera”, relató.

El comienzo de su carrera y la adicción fue “coincidente” en la vida de Franco. A los 22 años ya consumía cocaína, lo que generó en él “contractura en el cuerpo”. Pero, la segunda vez sostuvo que “sintió como que era el Diego haciendo el gol contra los ingleses”.

“Cuando me doy cuenta de que soy adicto justo se empieza a vender en Argentina pasta base y el grupo de gente que yo frecuentaba en ese momento había empezado a fumar”, recordó. También hizo mención a que ya había realizado “un tratamiento” cuando comenzó a trabajar en la exitosa serie a Okupas. “En ese momento consumía marihuana”, manifestó.

Al ser consultado sobre cómo se dio cuenta de que necesitaba de la ayuda de profesionales, Franco dijo: “Uno o está fumando pasta base o está durmiendo, así. En eso consiste la vida, si no, no tenes fuerzas ni para hacerte un sándwich, y que tampoco tenés porque no tenés ni un peso para ir al supermercado”.

La primera internación de Tirri fue a los 27 años y, casualidad, pasó por 27 internaciones en total a lo largo de su vida por adicciones entre 1998 y 2016. “En un momento me fui a la calle, viví en la calle”. Además, estaba muy enojado con sus padres y reveló: “Tenía mucho odio y no podía parar de consumir”.

Hoy en día, Franco admitió que a partir de la pandemia se le hizo un hábito tomar alcohol hasta que una noche estaba solo y se dio cuenta que se encontraba medio borracho, por lo que se planteó hacer un cambio.

Aunque de vez en cuando “se fume un porro”, lo que le sacó el mundo de las drogas es la libertad, el poder sentirse bien, poder hacer espectáculos. Además, admitió que perdió más de una oportunidad laboral por ser una persona adicta.

