Choferes siguen de paro: "estamos desde el primer día de pandemia"

Persiste la medida de fuerza iniciada el miércoles porque no hay novedades sobre cuándo podrían cobrar los trabajadores del volante sus haberes de noviembre.

Alejandro Quinteros, vocero de prensa de UTA, sostuvo este jueves a la mañana que “hasta ahora la empresa no tiene ninguna novedad, lo cual nos afecta porque seguimos con la medida de fuerza. Ya estamos tocando el fin de semana y aunque sabemos que se está trabajando, si no hay novedades hoy no vamos a levantar el paro”.

El sindicalista dijo que “es lamentable y pido disculpas a la población, pero es la única forma que tenemos de hacer nuestro reclamo. Siempre tuvimos buen diálogo, pero bueno... el viernes esperábamos contar con nuestro dinero. Nos dijeron que no podía ser por el banco y ayer ya era otra la situación y por eso decidimos ir al paro”.

Quinteros afirmó que “es un pasamos en el cual lamentablemente quedan los trabajadores en el medio, los que están desde el primer día de pandemia y encontrarse hoy con que no tienen sus sueldos, jode un poquito. No se puede aguantar esta situación porque complica a los compañeros. Ojalá lo solucionemos pronto”.

Además, se refirió en LaCienPuntoUno al aumento salarial acordado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a nivel nacional, indicando que “en el AMBA consiguieron 30 mil pesos y un bono y eso debería aplicarse en el mes de enero. Esto hace que se engrose más por lo que se debe abonar. Se viene también el aguinaldo y la cantidad de pasajero n no es la misma. Sin ir más lejos, lamentamos la situación de la gente de larga distancia, que está en su casa cobrando 20 mil pesos”.