Christian Abdala ganó la final de la Clase 2 y lidera en el TN

A poco más de seis meses de haber obtenido su primer triunfo en el Turismo Nacional Clase 2, Christian Abdala llegó este domingo a la segunda victoria en la prueba final disputada en el autódromo Provincia de La Rioja.

De esa manera, el piloto comodorense se convirtió en el nuevo líder del Campeonato Argentino 2022 Río Uruguay Seguros tras ganar la Copa Gobierno de La Rioja, que marcó el regreso de la categoría al escenario riojano, luego de una década de la última carrera disputada en el trazado de 3276 metros de extensión.

El vencedor completó las veinte vueltas en 32m59s693, liderando siempre la competencia, neutralizando claramente los ataques de Facundo Bustos y Matías Signorelli, integrantes del podio final. Facundo Bustos intentó durante toda la carrera quebrar el sólido andar del líder, y puntualmente en la última vuelta presionó al puntero, el cual pudo resolver a su favor dicha situación para encaminarse hacia su segunda victoria en el Turismo Nacional. El misionero ascendió al segundo lugar de la tabla anual y Matías Signorelli al tercer puesto, logrando este domingo su mejor resultado dentro de la Clase 2.

La competencia tuvo intervención del auto de seguridad en tres ocasiones, lo que no impidió que el espectáculo sea de primer nivel. Marcos Fernández llegó en cuarto lugar, con un golpe en la trompa del Nissan March que surgió en la última vuelta, cuando Juan Ignacio Canela perdió el control del VW Gol Trend, no pudiendo evitar el puntano el golpe que no impidió su llegada a la bandera a cuadros, informó la página del Turismo Nacional.

En tanto, el comodorense Renzo Blotta arribó en el cuarto lugar, cerrando un fin de semana que comenzó adverso tras perder la pole position el día viernes por maniobra peligrosa a Nazareno Beguiristain. Marcos Fernández, Miguel Ciaurro, Sebastián Pérez, Facundo Leanez, Alejandro Torrisi y Fernando Gómez Fredes completaron la primera decena de clasificados en la prueba final que cerró la actividad de la Clase 2.

Los tres integrantes del podio, en el mismo orden, pasaron al frente en el certamen dado que Matías Cravero clasificó 15º en la prueba final, sumando apenas siete puntos en La Rioja. Christian Abdala (116 unidades), cuarto líder del certamen en cuatro fechas distintas, llevará ochenta kilos de hándicap de peso en la próxima fecha a disputarse en el autódromo Parque Provincia del Neuquén entre los días 17, 18 y 19 de junio. Facundo Bustos (99 puntos) y Matías Signorelli (94 unidades), completan las principales ubicaciones tras la cuarta fecha.

abdala.jpg

………………..

Panorama – 20 vueltas

1° Christian Abdala Toyota Etios 32’59”693/1000

2° Facundo Bustos VW Trend a 0’291/1000

3° Matías Signorelli Nissan March a 1’036/1000

4° Renzo Blotta Toyota Etios a 2’518/1000

5° Marcos Fernández Nissan March a 2’876/1000

6° Miguel Ciaurro VW Trend a 2’969/1000

7° Sebastián Pérez Chevrolet Onix a 3’166/1000

8° Facundo Leanez Toyota Etios a 3’473/1000

9° Alejandro Torrisi Nissan March a 4’122/1000

10° Fernando Gómez Fredes Toyota Etios a 4’838/1000

16° Sandro Abdala Nissan March a 8’023/1000