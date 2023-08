Ciclismo paralímpico: le dieron de regalo un reloj a un hombre sin brazos

Una escena en el Súper Mundial de Ciclismo 2023 que se disputó en la ciudad de Glasgow (Reino Unido) generó una gran indignación. En la habitual que entrega de premios, donde los ganadores también suelen recibir regalos de los patrocinadores del evento, el atleta paralímpico español Ricardo Ten fue condecorado con un reloj de lujo y las imágenes generaron una enorme indignación porque no tiene brazos. No obstante, él tuvo una reacción que revolucionó las redes sociales.

A Ricardo Ten, de 47 años, le amputaron ambos brazos hasta la altura del codo y también una pierna tras sufrir un grave accidente cuando era niño: tocó unos cables de alto voltaje y el 75% de su cuerpo quedó con quemaduras de tercer grado.

Aquella desgracia no le impidió convertirse en un famoso atleta (primero en natación adaptada y ahora en ciclismo) que representó a España en seis Juegos Paralímpicos y sueña con la séptima participación en París 2024.

La controversia sobre Ricardo Ten, ciclista paralímpico español sin brazos, recibe un reloj como premio en el Mundial de Glasgow 2023.

En Glasgow, donde conquistó cuatro medallas de oro, Ten recibió un reloj especial de la marca de suiza Tissot tras ganar la prueba de scratch C1, en la que superó a sus competidores con una velocidad promedio de 44 km/h para convertirse en campeón del mundo. Su video recibiendo la caja con el reloj fue muy criticado por usuarios de las redes sociales y varios medios de comunicación en todo el mundo.

Tras la ola de reclamos y comentarios negativos, Ricardo Ten salió a silenciarlos con gran sentido del humor. “Gracias Tissot por creer en este súper mundo de inclusión”, escribió desde su cuenta de Twitter, donde publicó un video en el que le preguntan qué hora es y muestra el reloj colocado en el muñón de su brazo izquierdo.

El deportista valenciano se ha mostrado “muy feliz” por esta consagración, ya que “era la prueba que realmente había preparando” para esta cita mundialista.

“Sabíamos que iba a estar ajustado, al final han sido seis segundos los que nos han separado (del segundo clasificado, el alemán Michael Teuber), así que mejor resultado imposible. Estoy contento de este resultado”, resumió Ricardo Ten en declaraciones distribuidas por la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) tras superar a Teuber y al estadounidense Aaron Keith, tercero a 45 segundos, su rival también en las pruebas en pista.

La medalla dorada de este jueves fue la cuarta obtenida en Glasgow, ya que en los días anteriores sumó tres en pista, en Scratch, Omnium y Velocidad por Equipos. Esta cita es muy especial para el deporte paralímpico, ya que se trata de un Mundial multidisciplinario de ciclismo donde las pruebas de ciclismo adaptado se integrarán en el programa del ciclismo convencional.

“Después del accidente fue un drama muy grande para mi familia. No queda otro remedio que adaptarte a tu nueva situación y siempre he tenido la suerte de sentirme muy arropado por mi entorno. El deporte fue una herramienta importante para sentirme uno más, que era lo que buscaba con mis compañeros de clase, mis amigos… Si ellos jugaban a algo, yo también lo intentaba y se me daba bien. Cuando descubrí que podía competir no lo dudé. El deporte me lo ha dado todo. Ese momento tan dramático y terrible me ha convertido en la persona que soy, me ha dado la oportunidad de conocer el mundo”, había relatado Ten en una entrevista con el diario AS el año pasado.

Fuente: Infobae