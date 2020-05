"Cigudosa estaba al tanto del fraude"

El fiscal Omar Rodríguez, integrante de la Unidad Anticorrupción, se refirió a la causa iniciada hace un año por supuesto fraude en arreglos de escuela de Chubut. Ella fue ministra de Educación entre enero de 2018 y abril de 2019, cuando renunció envuelta en un escándalo.

Pocos días antes, el gobernador Mariano Arcioni había sido el precandidato a gobernador más votado, llevándola a ella en el octavo lugar de la lista a diputados provinciales, cargo en el que sería electa en las elecciones del 9 de junio. Desde entonces, la exfuncionaria y actual legisladora ha optado por un conveniente bajo perfil.

En una extensa entrevista que hoy publica diario Jornada, el fiscal Rodríguez sostiene que esa causa “está bastante avanzada. Nos quedan cositas que no son centrales. El contador trabaja en un cuadro comparativo de los precios que le vendieron al Estado y lo que costaba en el mercado. Lo central es el fraude de base: haber engañado al Estado y aparentado competir cuando se sabía que todo estaba armado previamente en cabeza de Daniel Smith, junto con los funcionarios corruptos, para armar esta apariencia de competencia entre empresas distintas. Había un empleado de Smith y también participaba individualmente en la competencia. Armaron una falsa competencia para engañar y decir esto: que los mecanismos de control miren cómo la forma puede estar bien y me da la posibilidad de engañar al Estado para que en definitiva pague. En cabeza de Smith armaron 5 o 6 proveedores independientes que en realidad eran todos de él para aparentar un concurso que no existió”.

En cuanto al papel que le cupo a la exministro Cigudosa, el fiscal afirmó que “tiene participación porque estaba al tanto. Surge de la prueba y de todo el armado administrativo. Es la que arma los expedientes y da origen a esta forma de llevar adelante la refacción. Ella misma lo reconoce en los medios y lo vamos a ofrecer como prueba: habla y sabe cuántas empresas había. Tiene la pata del subsecretario Raúl Care, con un empleado administrativo que hicieron el armado de las planillas y juntar las facturas”.

Rodríguez consideró que “lo más paradigmático es que una vez que todos los proveedores cobraron, que en realidad eran todas las empresas que respondían a Smith, las 22 escuelas con los cheques que habían cobrado de anticipo, se lo endosaron a Smith. Toda esa plata que recaudaron con esta maniobra fue a parar a cabeza de Smith. Está bastante claro cómo fue la maniobra. Lo termina confirmando Smith cuando en el allanamiento rompe un documento que lo incriminaba, lo tira por el inodoro, lo recuperamos y lo reconstruimos”.

Dijo el fiscal que recaudaron “cerca de un millón. En esa primera etapa no era mucho. Eran reparaciones menores: cambio de focos, cerraduras, tapas de baño, limpieza de caloramas. En algunos casos se hicieron y en otros no; o muy mal”.