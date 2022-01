CIPA y Juanes Motos Futsal están en las semifinales de la categoría C-20

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia dio por finalizada en el gimnasio municipal 2 "Valentín Gonzalo" del barrio Pueyrredón la fase regular de la categoría C-20 del torneo Clausura 2021.

En ese contexto, Halcones Futsal se impuso por 2-1 a El Lobito y de ese modo se cerró la instancia clasificatoria y ahora se vienen los cruces.

Los clasificados directamente a semifinales son Club Infantil Patagonia Argentina (CIPA), que terminó primero en la zona "A", mientras que en la "B" lo hizo Juanes Motos Futsal.

Los primeros cruces -octavos de final-, quedaron definidos de la siguiente manera: Casino Club (5°Z '1') vs La Cigarra (2° Z '2'); Inter (3° Z '1') vs Halcones Futsal (4° Z '2'); Sindicato Petrolero (5° Z '2') vs Cepatacal (2° Z '1'); Parma (3° Z '2') vs Lanús (4° Z '1').

El goleador de la zona 1 resulltó Ariel Cortez, de CIPA, con 10 tantos, mientras que en la zona 2, el máximo anotador fue Juan Ignacio Barrientos, de Juanes Motos, con 11 conquistas.

En cuanto a las vallas menos vencidas, CIPA dominó en la zona 1, mientras que en la 2, La Cigarra y Halcones Futsal compartieron ese halago.

Por otra parte, Huracán derrotó 4-1 a Matadores por la semifinal de ida de la categoría C-09 (2012), mientras que por el segundo cruce eliminatorio, Nueva Generación venció 4-1 a Flamengo en la C-09 (2013).

Este martes continuará la acción en el mismo escenario de juego con tres partidos. Primero jugarán Nueva Generación Negro y Flamengo por el segundo cruce eliminatorio de la C-07, luego se medirán Matadores con La Super Económica por la misma instancia, pero de la categoría C-09 y cerrando la jornada, se enfrentarán Lanús Infantil y La Super Económica "A" por la semifinal de ida de la C-09.

...............................

Panorama del lunes

CATEGORIA C-09 (2012)

Semifinal ida

- Matadores 1 (Erik Paredes) / Huracán 4 (Tiziano Hernández, Juan Ignacio Llesona y Ticiano Palma 2).

CATEGORIA C-09 (2013)

2º Cruce eliminatorio

- Nueva Generación 4 (Alex Barría,Tiziano Almirón y Franco González 2) / Flamengo 1 (Lautaro Oyarzo).

CATEGORIA C-20 2001/02/03

Zona 2

- El Lobito 1(Gastón Mansilla) / Halcones Futsal 2 (Rodrigo Alvarez y Federico Gallardo).

........................

Programa - Gimnasio Municipal 2

Martes

21:00 Nueva Generación Negro vs Flamengo; C-07, 2014, 2° cruce eliminatorio.

21:50 Matadores vs La Super Económica; C-09, 2013, 2° cruce eliminatorio.

22:45 Lanús Infantil vs La Super Económica "A" (1°ZB); C-09, 2012, semifinal

ida.

Miércoles

21:00 Huracán vs La Super Económica; C-07, 2014, 2° cruce eliminatorio.

21:50 Parma (3°Z'2') vs Lanús (4° Z'1'); 1° Cruce eliminatorio; C-20, 01-02-03.

22:55 Sindicato Petrolero (5° Z '2') vs Cepatacal (2° Z '1'); 1° Cruce eliminatorio; C-20, 01-02-03.

Jueves

21:00 Huracán vs Matadores; C-09, 2012, semifinal revancha.

21:50 La Super Económica vs Lanús Infantil; C-09, 2012, semifinal revancha.

22:55 Casino CR (5° Z '1') vs La Cigarra (2° Z '2'); 1° Cruce eliminatorio; C-20, 01-02-03.

Viernes

21:00 Huracán/La Super Económica vs Halcones Dorados (1°ZA); C-07, 2014,

semifinal ida.

21:50 Nueva Generación Negro/Flamengo vs Asturiano (1°ZB); C-07, 2014,

semifinal ida.

22:55 Inter (3° Z '1') vs Halcones Futsal (4° Z '2'); 1° Cruce eliminatorio; C-20, 01-02-03.

Sábado

13:00 Flamengo vs La Super Económica "B"; C-07, 2015-16, Promocional 5°.

13:50 Chacarita vs La Super Económica "A"; C-07, 2015-16, Promocional 5°.

14:40 Matadores/La Super vs Halcones Dorados (1°ZA); C-09, 2013, semifinal ida.

15:30 Nueva Generación vs Lanús Infantil; C-09, 2013, semifinal ida.

16:20 Huracán/Matadores vs Lanús Infantil/La Super Económica "A"; C-09, 2012, 3° puesto.

17:20 Halcones Dorados vs Huracán/La Super Económica; C-07, 2014, semifinal revancha.

18:20 Asturiano vs Nueva Generación/Flamengo; C-07, 2014, semifinal revancha.

19:20 Huracán/Matadores vs Lanús Infantil/La Super Económica "A"; C-09, 2012, final ida.

20:20 El Lobito vs La Cigarra; C-17, 2004-05, 3° puesto.

21:30 Casino CR/La Cigarra vs Inter/Halcones Futsal; C-20, 01-02-03, 2° cruce eliminatorio "A".

22:40 Sindicato Petrolero/Cepatacal vs Parma/Lanús; C-20, 01-02-03, 2° cruce eliminatorio "B".

Domingo

14:00 La Super Económica "B" vs El Lobito; C-07, 2015-16, Promocional 7°.

14:50 La Super Económica "A" vs Casino CR; C-07, 2015-16, Promocional 7°.

15:40 Halcones Dorados vs Matadores/La Super Económica; C-09, 2013, semifinal revancha.

16:40 Lanús Infantil "B" vs Nueva Generación; C-09, 2013, semifinal revancha.

17:40 C-07, 2014, 3° puesto.

18:40 C-07, 2014, final ida.

19:30 Lanús Infantil/La Super Económica "A" vs Huracán/Matadores; C-09, 2012, final revancha.

20:30 MyL vs Lanús Infantil; C-13, 2008-09, final revancha.

21:30 Ganador "A" vs CIPA (1°Z'1'); C-20, 01-02-03, semifinal ida.

22:40 Ganador "B" vs Juanes Motos (1° Z '2'); C-20, 01-02-03, semifinal ida.

Lunes

21:00 C-07, 2014, final revancha.

22:00 Juanes Motos (1°Z '2') vs Ganador "B"; C-20, 01-02-03, semifinal revancha.

23:00 CIPA (1°Z '1') vs Ganador "A"; C-20, 01-02-03, semifinal revancha.