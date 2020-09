La directora del hospital, Claudia Muñoz, detalló que no todas las personas están en condiciones de ingresar a un respirador. Remarcó que la situación del sistema sanitario es crítica.

Cipolletti: "pacientes de más de 70 no tienen chances"

La directora del hospital de Cipolletti, Claudia Muñoz, se refirió a la crisis que atraviesa el sistema sanitario de la localidad por la pandemia del coronavirus. Reafirmó la decisión que tomó el hospital de priorizar quién puede ingresar a un respirador y dejó claro que “los pacientes de más de 70 no tiene chances de salir de un respirador”.

La médica explicó que se hace una evaluación sobre los pacientes que llegan al servicio y detalló que no todos están en condiciones de acceder a una cama de terapia intensiva. “Va a primar el paciente que tenga chances de salir. No vamos a colapsar un sistema de salud con pacientes que no tengan chanches recuperación”, detalló en declaraciones a FM 750.

El hospital cuenta con 14 camas de terapia intensiva y hoy están todas ocupadas. Fuentes hospitalarias aseguran que el sistema está colapsado y por eso la decisión de elegir a quién se le da un respirador. Muñoz se expresó en ese sentido y aseveró que “no tenemos que engañar a la población diciéndole que vamos a darle un respirador a un paciente que no tiene la posibilidad”.

La directora del hospital indicó que el colapso del sistema fueron las reuniones sociales y la falta de distanciamiento social. Cipolletti incrementó exponencialmente la cantidad de casos de Covid en agosto. El mes pasado se registraron 453 contagios mientras que en julio fueron 111.

“Se está muriendo la gente porque no tomamos conciencia de lo que está pasando. Esto es una pandemia que mató a miles de personas en el mundo y Argentina no va a estar exceptuada sino cambiamos nuestra cultura”, indicó.