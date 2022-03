Circulaba sin documentación: "se lo compré a los gitanos"

El hecho ocurrió el sábado a la noche en la avenida Alejandro Maíz de Km 8 e intervino personal policial de ese barrio. Eran aproximadamente las 20 cuando los uniformados que circulaban en el móvil R.I 899 observaron que un hombre les hacía señas. Al dialogar con el mismo, este se identificó como Jorge Poblete, de 49 años.

"Me dirigía a Caleta Córdova cuando observé sobre Supermercado Cooperativa Obrera mi vehículo Chevrolet Corsa”, dijo. El mismo tenía el dominio colocado FLU248, del cual había hecho una denuncia de venta el 16 de agosto de 2012. El hombre aseguró que “dialogué con la conductora, la cual me indicó no estar al tanto de la situación, como así también que no poseía documentación”.

Los policías entonces entrevistan a Gabriela Ojeda, quien expresó que el vehículo en cuestión se lo había comprado “a los gitanos", apuntó la Policía.

Asimismo, la mujer carecía de la totalidad de la documentación del rodado, por lo que se colocó el dominio en el sistema de SIFCOP, constatándose que recaía sobre el mismo prohibición de circular. Por ello se lo secuestró, quedando alojado en el patio de la comisaría de Km 8. Se labró acta de infracción.