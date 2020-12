Claudia López no pudo con Victoria Bustos

Foto: Ramón Cairo / O.R. Promotions

La boxeadora trelewense Claudia “Chica 10” López (63,500 / 26-12-0, 6 KO).

perdió en fallo unánime ante la rosarina Victoria “Leona” Bustos (63,400 / 20-6-0) en un combate que se llevó a cabo la noche del viernes en la Asociación de Bomberos Voluntarios de Zavalla, Santa Fe.

La pelea fue la de semifondo del festival denominado “Descarga Eléctrica” que organizó O.R. Promotions y que fue televisado por TyC Sports en su ciclo de Boxeo de Primera.

La pelea, que se realizó a ocho rounds y que fue en la categoría superligero, representó el desquite entre dos excampeonas mundiales, en donde la rosarina Bustos repitió la dosis y superó a López en las tarjetas: Silvio Alassia 79-76, Alberto Magaro 80-75½ y Edgardo Savino 80-72.

TITULO LIGERO PARA LEMOS

Por su parte, el tresarroyrense Gustavo "Eléctrico" Lemos (25-0-0, 15 KO) se quedó con el título latino superligero de la FIB al noquear en dos asaltos al boliviano Yakmani "El Rey" Hurtado (13-8-1, 6 KO), en el lance estelar del festival.

Lemos (63,500), no dejó dudas y arrolló a un Hurtado (62,800) que no opuso resistencia a su potencia. El visitante cayó en el asalto decisivo y logró superar la cuenta de protección, aunque segundos después se encontró con una derecha fulminante que determinó el "no va más" de Adrián Magagnini.

Mientras tanto, en el principal atractivo complementario, encuadrado a ocho vueltas en superligero, el actual campeón Fedebol AMB de los ligeros, Agustín Ezequiel "Sugar" Quintana (61,800 / 13-1-1, 9 KO), no dejó dudas y noqueó técnicamente en cinco al entonces inmaculado Cristian Agustín Villarreal (62,900 / 9-1-2, 1 KO), quien besó la lona en el tercero.

Abriendo la jornada, a cuatro rounds en categoría superpluma, el portentoso tresarroyense Jesús Darío "Maquinita" Burgos (58,800 / 1-0-1, 1 KO), igualó en una batalla con el talentoso bonaerense de Ingeniero Maschwitz, Matías Germán García (58,200 / 5-1-1).

Tarjetas: Silvio Alassia 39½-38 (Burgos), Andres Baldessari 38½-38½ y Alberto Magaro 39½-38½ (García).