Claudio Gabis dio cátedra de historia del rock en Trevelin

El Pueblo del Molino vivió una increíble fiesta de blues con la sorpresiva visita de un ícono y fundador del rock nacional: Claudio Gabis. Repleto de amantes del género, el festival de música se realizó el domingo 25 de junio en el Salón Central de la Municipalidad de Trevelin.

El evento comenzó a las 20 y tuvo, como antesala, a dos reconocidas bandas regionales que abrieron lo que sería una noche sin precedentes. Con un sonido impecable, los músicos locales Rueda Sónica y Damián Duflós Blues Band anticiparon un show de lujo: la presentación de los clásicos del rock y blues de la mano de uno de sus creadores, Claudio Gabis.

El legendario músico estuvo acompañado por jóvenes músicos que tocan ya hace años en sus giras: Gustavo Giannini en bajo, Alejandro Sandoval en guitarra y voz, Pey Etura en guitarra, y la participación especial de Rudy Murua, de la reconocida banda esquelense Winchester, en batería.

La historia fue contada y cantada por su protagonista, en un espectáculo que recorrió canciones ilustres como Desconfío, Una casa con diez pinos, Jugo de tomate frío y Avellaneda blues, entre otras, y con el valor agregado de presenciar el relato de Gabis, que, con una amigable pedagogía describió cómo, cuándo y dónde fueron creadas.

Al finalizar el show, el músico se acercó a saludar y sacarse fotos con el público. También dialogó con nuestro medio para contar parte de su historia.

¿Cómo llegás de Madrid a Trevelin?

Ya hice varias giras en Argentina tocando en la Patagonia. Empecé en 2012 cuando me llevaron a Neuquén y a General Roca, de la mano de Jorge Choco y Gustavo Giannini (bajista) que está en la banda conmigo. Tocamos hasta el 2019 que vino la pandemia y se pudrió todo, y ahora retomo las giras.

A la Cordillera vine ya varias veces, y lo más cercano de acá fue Esquel, al Viejo Bodegón de Rudy Murua. La Patagonia es el mayor premio que tengo en todo el viaje en términos de gratificación territorial, solamente recorrer la Cordillera, lo que se ve y lo que se siente, ya me paga a mí el viaje.

¿Cómo era hacer rock y blues en la Argentina de finales de los 60 y principio de los 70?

Era una especie de desafío: ¡no nos quería nadie! Había una ruptura generacional y había una estética y una forma de ser en la música que hacíamos, que no le gustaba a la gente mayor y no le gustaba a una buena parte de la sociedad. Fue duro, no demasiado, porque si tomamos en cuenta que Manal comenzó a mediados del 68, en el 69 ya estaba empezando a consagrarse, en menos de un año. De todas maneras, teníamos que luchar contra prejuicios muy grandes que abarcaban casi todos los sectores de la sociedad argentina, y aunque estábamos muy seguros de lo que hacíamos jamás hubiéramos pensado, y jamás pensé, que iba a perdurar tanto y que iba a tener el valor y la resonancia que todavía tiene. Para mí es un lujo.

En dos ocasiones te tocó dejar el país, ¿fue duro para vos?

La primera vez no (1973), porque era muy joven y entonces el exilio, que en realidad fue una migración voluntaria, hacia un lugar cercano como Brasil, además muy atractivo, no fue traumático, al contrario, fue enriquecedor y divertido. Sin embargo, la segunda migración a España, en el año 1989, fue dolorosa, porque yo había vuelto al país con las esperanzas de quedarme aquí, éste era el lugar donde se desarrolló mi carrera y donde conseguí tener éxito. En ese entonces yo ya tenía 40 años cuando me fui, el hecho de mudarme del país fue un acto muy duro y difícil, no es para todos.

¿Cuál dirías que es tu mayor legado al rock nacional?

El blues. Yo sé, positivamente, que lo traje yo a la Argentina, no el blues en castellano, ya que el blues en castellano es un mérito de Javier Martínez (batería y voz de Manal), pero al blues como género, como forma musical, como estilo o tipo de música, creo que lo importé yo, o por lo menos lo impulsé. Ese creo que es el legado más importante y se me reconoce. Hubo otra gente, pero creo que el mayor impulso se lo di yo.

PING PONG CON GABIS

Un músico indispensable.

Spinetta.

Alguien que admires.

Bob Dylan.

La voz argentina.

Javier Martínez.

Alguien que partió y extrañes mucho.

(hace una pausa) Pappo

Un guitarrista contemporáneo.

Pat Metheny.

Una canción.

Avellaneda blues.

CLAUDIO GABIS

Guitarrista, compositor y pedagogo, nació en Buenos Aires el 18 de marzo de 1949. Es uno de los fundadores del movimiento de rock en Argentina y pionero del blues cantado en castellano. Fue miembro de Manal, grupo considerado pilar fundacional del rock argentino, y posteriormente de La Pesada del Rock, con la cual grabó dos álbumes en solitario y varios como músico invitado, entre ellos “Vida”, el primero de Sui Generis.

Desde 1989 está radicado en Madrid, donde desarrolla intensa actividad artística y docente. Fue director de la Escuela de Música Creativa desde 1999 a 2003. A lo largo de su carrera tocó y grabó con Charly García, Fito Páez, Joaquín Sabina, León Gieco, Andrés Calamaro, Luz Casal, Ariel Rot, Pedro Guerra y Ney Matogrosso, entre otros. De acuerdo con un listado confeccionado por la revista Rolling Stone edición argentina, es uno los cinco mejores guitarristas en su especialidad.

En mayo de 2015 fue galardonado con el Premio Konex de la Música Popular, en la categoría “Instrumentista”.