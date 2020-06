Claudio Quintana: "hay árbitros que la están pasando muy mal"

Mucho se habla de los jugadores y los clubes en Comodoro Rivadavia teniendo como eje el panorama actual en medio de la pandemia por el COVID-19 que afecta a la Argentina y el mundo, pero poco y nada se ha escrito sobre la delicada situación que atraviesan los árbitros, donde muchos viven del ingreso por dirigir los encuentros de la Liga de Fútbol.

El Patagónico se comunicó con Claudio Quintana, referente del SADRA (Sindicato de Arbitros Deportivos de la República Argentina), quien brindó un panorama de la situación que vive junto a sus colegas en la capital del petróleo.

"Hay árbitros que la están pasando muy mal con la pandemia y el parate del fútbol. Muchos viven de los ingresos del arbitraje y hace dos meses que no hay fútbol. He hablado con árbitros de la otra asociación y pensé la manera de dar una mano. Armamos una lista y se presentó en distintas entidades porque hay chicos que no están teniendo ingresos y la están pasando muy mal con esta pandemia", explicó Quintana.

Ante esa delicada situación, admitió que hubo un juez que ante la falta de ingresos tuvo que volver a vivir con sus padres, pero no quiso recibir ayuda. "Hablé con gente de la Municipalidad y planteamos el problema. Sé que hay chicos que no se quisieron presentar para no tener problemas con la asociación. Me dieron respuesta y pudimos colaborar con bolsón de alimentos a un 70 por ciento de la lista. Ellos fueron muy agradecidos porque no tienen ingresos y es más, un árbitro tuvo que volver a vivir a la casa de sus padres aunque no quiso recibir la ayuda", comentó el árbitro comodorense.

Desde el año pasado, un sector de los árbitros mantiene un reclamo ante la Liga de Fútbol que llegó a la Secretaría de Trabajo, y en ese sentido Quintana explicó que "la situación con la Liga sigue su curso legal. Presentamos la denuncia en la Secretaría de Trabajo, y pasó a una instancia legal. A la Liga de Fútbol no le interesa arreglar con nosotros, con el Sindicato de Arbitros. El arreglo que se hizo de los aranceles con la otra Asociación Independiente no es legal porque el único autorizado es el SADRA y (esos acuerdos) deben ser dados de baja porque no tiene validez. Eso quedó claro en la última audiencia que mantuvimos. Es un reclamo laboral y está en curso. El arancel que se arregló con la Asociación Independiente del 18% va a quedar sin efecto porque está por debajo de la inflación anual que supera el 40%", sostuvo Quintana.

Consultado sobre el panorama que atraviesa el fútbol comodorense ante la cuarentena por la pandemia del COVID-19, que en un principio será hasta el 7 de junio, pero sin dudas que seguirá, el árbitro brindó su punto de vista. "Yo creo que el fútbol este año no va a volver, pero es una opinión personal. Creo que se va a ampliar la cuarentena, y si es como dicen que en agosto comenzaría a normalizarse todo, será muy difícil retomar las actividades. A nosotros, los amateurs nos costará mucho volver a las canchas. Hay que priorizar la salud, y desde el Sindicato seguiremos buscando la manera de ayudar a los chicos más necesitados", subrayó.

Por último, Claudio Quintana remarcó que en medio de esta situación que atraviesa el país y el fútbol "a mí me gustaría que exista una unión de todos los árbitros de Comodoro Rivadavia. Los chicos de la otra asociación no tienen interés de escuchar a los que tenemos más experiencia por decirlo de alguna manera, pero creo que lo mejor es que estemos unidos todos los árbitros de Comodoro Rivadavia", sentenció.