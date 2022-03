Colombia le ganó a Venezuela, pero no le alcanzó para Qatar

En un partido crucial por la clasificación a la Copa del Mundo, la Selección de Colombia le ganó 1-0 ante la de Venezuela, en el marco de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Sin embargo, aunque los de Reinaldo Rueda sumaron de a tres, no lograron llegar al Repechaje ya que dependían del resultado de Perú, quien venció a Paraguay.

En la primera mitad, el seleccionado de Reinaldo Rueda contó con la mayor posesión de la pelota, dominó las acciones de juego y contó con las chances más claras ante un combinado venezolano que jugó al contragolpe y en más de una ocasión tuvo oportunidad de sacra ventaja.

No obstante, al minuto 45 del primer tiempo y cuando todo parecía que se iban a ir al vestuario con el marcador en silencio, Rafael Santos Borré recibió una infracción dentro del área rival y el árbitro del encuentro cobró la pena máxima tras revisión del VAR. James Rodríguez fue quien se encargó de ejecutarlo: en primera instancia lo atajó Wilker Fariñez, pero como se adelantó el juez decidió que se repita. Esta vez, el cafetero no perdonó.

En el complemento, la tónica del partido fue similar. Los colombianos con el dominio de la número cinco, buscando con más ganas e ímpetu que claridad el arco vinotinto y los dueños de casa agazapados esperando su oportunidad de igualar el marcador, pero en la segunda mitad las chances de gol mermaron a comparación del primer tiempo y las imprecisiones y el nerviosismo se impuso.

...................

Síntesis

Venezuela 0 / Colombia 1

Venezuela: Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Christian Makoun y Oscar González; Yangel Herrera, Tomás Rincón y José Martínez; Yeferson Soteldo, Darwin Machis y Salomón Rondón. DT: José Pekerman.

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez y William Tesillo; James Rodríguez, Jefferson Lerma, Wilmar Barrios y Luis Díaz; Rafael Borré y Luis Sinisterra. DT: Reinaldo Rueda.

Gol PT: 49' James Rodríguez (C) de penal.

Cambio PT: 37' Yairo Moreno x Cuesta (C).

Cambios ST: al inicio Jhon Murillo x Machis (V), 18' Juan Fernando Quintero x Rodríguez (C), 19' Luis Suárez x Sinisterra (C), 22' Rómulo Otero x Rincón (V), 31' Harold Preciado x Borré (C), 32' Gustavo Cuellar x Lerma (C), 36' Jefferson Saverino x Martínez (V).

Amonestados: Hernández (V). Moreno (C).

Incidencias ST: no se registraron.

Arbitro: Wilton Sampaio (Brasil)

Estadio: Cachamay de Puerto Ordaz.