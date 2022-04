Comenzó el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

Johnny Depp y Amber Heard se enfrentan en un juicio por difamación que se lleva a cabo en el condado de Fairfax, Virginia, luego de que la ex esposa del actor de Hollywood lo acusara de violencia doméstica.

Depp, de 58 años, y Heard, de 35, comenzaron su relación en 2012 luego de conocerse en “Diario de un seductor”; se casaron en 2015 y 15 meses después ella solicitó el divorcio acusando al actor de haberla golpeado.

El actor de Hollywood desmintió todas las acusaciones y ella retiró la orden de restricción tras un acuerdo millonario que fue acompañado de un comunicado en conjunto.

“Nuestra relación fue intensamente apasionada y, a veces, volátil, pero siempre con amor. Ninguna de las partes ha hecho acusaciones falsas para obtener ganancias financieras. Nunca hubo ninguna intención de daño físico o emocional”, decía el escrito. Finalmente, se divorciaron en 2017.

La acusación de Depp contra Heard

El actor presentó una demanda contra su ex en marzo de 2019 asegurando que ella lo difamó en un artículo de opinión que escribió en 2018 para The Washington Post.

El artículo se titulaba “Hablé en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”.

En la nota, Amber Heard escribió: “Como muchas mujeres, fui acosada y agredida sexualmente cuando estaba en edad universitaria. Pero me quedé callada, no esperaba presentar denuncias para hacer justicia. Y no me veía a mí misma como una víctima”.

“Hace dos años me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que alzan la voz”, agregó.

Si bien no menciona a Johnny Depp, la defensa del actor aseguró que la nota contiene una “clara implicación de que el Sr. Depp es un abusador doméstico”, de la cual dicen que es “categórica y demostrablemente falsa”.

¿Cuánta plata está en juego en el juicio?

Johnny Depp pidió daños compensatorios por “no menos de US$50 millones”. En agosto de 2020, Heard presentó una contrademanda contra Depp en respuesta a su demanda por difamación donde lo acusó de presuntamente orquestar una “campaña difamatoria” contra ella y describió su propia demanda como una continuación del “abuso y acoso”.

Amber Heard pidió que se le otorgue inmunidad frente a la denuncia de Depp y por daños compensatorios de “no más de US$100 millones”, se especificó que esto es “el doble de la cantidad que Depp pidió contra la Sra. Heard”.

La palabra de Amber Heard antes del juicio

A través de su cuenta de Instagram, publicó: “Voy a desconectarme durante las próximas semanas. Como muchos saben, estaré en Virginia enfrentándome a mi ex marido Johnny Depp en juicio”.

“Johnny me demanda por un editorial de opinión que escribí en The Washington Post, en donde rememoraba mi experiencia de violencia y abuso doméstico. Nunca lo nombré, escribí sobre el precio de las mujeres a pagar por hablar contra hombres en el poder. Continúo pagando ese precio, pero espero que cuando este caso concluya puede seguir hacia delante y también Johnny”, indicó.

Y finalizó: “Siempre mantuve el amor por Johnny y me provoca mucho dolor tener que revivir los detalles de nuestro pasada vida juntos frente al mundo. En este momento reconozco el apoyo continuo que afortunadamente he recibido estos años, y en las próximas semanas me voy a apoyar en ello más que nunca”.

Fuente: Minuto Uno