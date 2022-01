Comenzó la capacitación para entrenadores de lucha olímpica

Este miércoles comenzó en Rawson la última etapa de la capacitación para instructores y entrenadores de lucha olímpica, avalado por la Federación Argentina de Luchas Asociadas (FALA).

El curso, que cuenta con 10 participantes de distintas localidades de la provincia, es brindado por un conocido y precursor de la Lucha en Chubut, Oliver Arévalo, quien regresó estos días para realizar la capacitación. “Es un gusto estar acá, en mi segundo pago. En Chubut me siento como en mi casa, extraño mucho la provincia y a mis compañeros de acá”, reconoció.

El curso organizado por la FALA se dividió en dos etapas: primero, Arévalo brindó la teoría mediante videoconferencia en 6 clases; este miércoles comenzó la segunda etapa y se extenderá hasta el viernes, donde los participantes ejecutarán lo aprendido de manera práctica.

“Este encuentro concluye un proceso que se inició vía Zoom, un proyecto que nació para crear entrenadores de Nivel Inicial en Lucha Olímpica avalados por la Federación”, remarcó Arévalo.

“Fueron 6 clases de manera digital y luego las clases presenciales que hoy comienzan: son 3 días intensivos, donde ponemos a la práctica lo que habíamos aprendido en la teoría. El objetivo es graduar a los participantes que finalicen con éxito estas tres jornadas, y representa un avance importante para la lucha olímpica en la provincia”, afirmó.

Un dato fundamental es que, como explicó el propio Arévalo, “al hacerlo de esta manera es más económico para todos los futuros entrenadores que hoy están aquí. No solo porque se mueve una sola persona, sino que también es muy difícil en esta época la capacidad de alojamiento que tiene el Cenard”. Chubut Deportes acompaña la realización de la capacitación al brindarle los pasajes a Oliver, como así también el alojamiento en el Hotel Deportivo Provincial.

Al consultarle cómo vio la provincia tras su retorno desde hace más de un año, Oliver fue crítico con respecto a la situación de la lucha olímpica y al desarrollo de las mismas.

“Hace falta que las localidades se activen de alguna manera. Hay que buscar algún tipo de estímulo para los referentes de las localidades para darle continuidad al trabajo y de esta manera, el deporte pueda continuar con su desarrollo”, reflexionó.

Además, agregó: “en teoría, este año regresan los Juegos Evita y hoy Chubut no cuenta con suficientes representantes en la disciplina para ser potencia como años anteriores, donde no siempre pudimos ser campeones, pero sí volvíamos de Mar del Plata con varias medallas”.

Si bien la actualidad de Oliver Arévalo lo encuentra en La Pampa, él se considera un trabajador de la disciplina en todo el territorio nacional.

“Actualmente estoy viviendo en Realicó, en La Pampa. Es una localidad muy pequeña donde estamos creando un centro de desarrollo para toda esa región. Además, trabajo como tecnificador de la FALA en La Pampa, sur de Córdoba, sur de San Luis y el oeste de Buenos Aires. En el Centro concentramos atletas y a instructores buscando el desarrollo constante de la Lucha Olímpica”, indicó.

Asimismo, sentenció: “para mí, es una derrota si cada día que transcurre no aportamos algo más a que la disciplina en todo el país crezca. Porque me considero un soldado de la lucha en Argentina. Desde Jujuy y hasta las Islas del Atlántico Sur y la Antártida, me considero un soldado”.