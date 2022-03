Comienza la Liguilla por un lugar en la promoción

La fase regular del torneo Oficial B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia consagró la semana pasada un campeón que, por ende, ascendió a la máxima categoría.

Ahora llegó el momento de definir quién jugará la promoción con Florentino Ameghino, que a dos fechas del final de la A, indefectiblemente no podrá salir del penúltimo escalón de la tabla general (descendió Caleta Córdova).

Son ocho los equipos que buscarán su lugar en la lucha por el segundo ascenso, con la intención de acompañar al ascendido Deportivo Portugués en la próxima temporada de la A.

La Liguilla de la B se jugará a un solo cruce en cancha neutral, y arrancará este fin de semana de manera desdoblada con los elencos que culminaron entre el segundo y el noveno puesto.

Las parejas se determinaron de la siguiente manera: 2º vs 9º, 3º vs 8º, 4º vs 7º y 5º vs 6º. El segundo, Ferrocarril del Estado, tendrá ventaja deportiva en todos los cruces. Es decir que el empate lo clasificará, mientras que el resto, en caso de igualdad, deberá definir su pasaje con remates desde el punto del penal.

Desde las 16:00 de este sábado se enfrentarán Ferro (2º) y Argentinos Diadema (9º), en el estadio municipal. El “Ferroviario” peleó por el ascenso hasta la última fecha, mientras que los de Kilómetro 27 entraron a la Liguilla con lo justo.

La jornada sabatina se completará a partir de las 16:30, cuando se midan Laprida del Oeste (4º) y Manantiales Behr de Ciudadela (7º) en cancha de Deportivo Roca.

El domingo, ambos encuentros se desarrollarán desde las 16:00. En el campo de juego de Laprida chocarán Roca (3º) y San Martín (8º), mientras que en el estadio municipal lo harán Stella Maris (5º) y Oeste Juniors (6º).

Los próximos cruces (semifinales) serán los siguientes: ganador Ferro-Diadema vs ganador Stella Maris-Oeste; ganador Roca-San Martín vs ganador Laprida-Ciudadela.

Ferro tiene ventaja deportiva en todos los cruces, por haber finalizado segundo la fase regular del Oficial B.

…………………………………..

Programa

SABADO

- 16:00 Ferrocarril del Estado vs Argentinos Diadema.

Arbitro: Ezequiel Tapia.

Asistentes: Guillermo Díaz y Carlos Motto.

Cancha: Estadio Municipal.

- 16:30 Laprida del Oeste vs Manantiales Behr de Ciudadela.

Arbitro: Ramón Britez.

Asistentes: Raúl Brizuela y Luis Fimiani.

Cancha: Deportivo Roca.

DOMINGO

- 16:00 Deportivo Roca vs San Martín.

Arbitro: Claudio Muñoz.

Asistentes: Diego Schooff y Diego Bayón.

Cancha: Laprida del Oeste.

- 16:00 Stella Maris vs Oeste Juniors.

Arbitro: Héctor Quintana.

Asistentes: Luis Fimiani y Maximiliano Selg.

Cancha: Estadio Municipal.