Comienzan las inscripciones para las capacitaciones en los Centros Tecnológicos Comunitarios

Las propuestas formativas son gratuitas y se dictarán en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de promover la inclusión digital y el acceso equitativo al conocimiento.

La Municipalidad, a través de la Dirección de Alfabetización y Accesibilidad Digital, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, informa que del 25 de marzo al 1 de abril estarán abiertas las inscripciones para los cursos brindados por los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC).

La propuesta está dirigida a personas a partir de los 10 años, quienes deberán acercarse –exclusivamente– de manera presencial en el horario de 9 a 15 horas, presentando su DNI. El inicio de las capacitaciones está previsto para el 6 de abril, con una amplia oferta formativa orientada a herramientas digitales y laborales.

Entre los cursos disponibles se destacan: Excel para nivel básico, intermedio y avanzado, Introducción a Windows y Word, Herramientas administrativas, Herramientas multimedia, Inteligencia Artificial, Herramientas de Google.

El director del área, Lucas Rodríguez destacó que “estas capacitaciones buscan fortalecer habilidades tecnológicas y mejorar las oportunidades laborales de los vecinos, en un contexto donde el manejo de herramientas digitales resulta cada vez más necesario”.

En esa línea, Rodríguez subrayó la importancia de sostener estos espacios de formación en los barrios, al señalar que “desde el Municipio trabajamos para garantizar que más vecinos puedan acceder a conocimientos clave, achicando la brecha digital y acompañando los procesos de inserción laboral y desarrollo personal en cada sector de la ciudad”.

Sedes, consultas e inscripciones

CTC Próspero Palazzo

Vecinal barrio Próspero Palazzo – Juan José Pasos 2515

Correo: [email protected]

Facebook: CTC Próspero Palazzo

CTC Don Bosco

Vecinal barrio Don Bosco – Gaucho Rivero y Teniente Larreguy (Km 8)

Correo: [email protected]

Facebook: Don Bosco CTC Don Bosco

CTC Máximo Abasolo

CPB Máximo Abasolo – Adjuar 4501, barrio Máximo Abasolo

Correo: [email protected]

Facebook: CTC Máximo Abasolo