Comisario Gómez: "no creo que volvamos al rigor de los primeros días"

“Durante las primeras semanas tuvimos que adoptar una postura hasta ahora inédita en democracia. Tuvimos que aprender, pulimos cosas y debimos mejorar”, sostuvo Miguel Gómez al reflexionar sobre el inicio de la pandemia, vivido desde la perspectiva policial. “Fue complicado para nosotros. Pero el personal cumplió y trabajó a destajo en las calles”, afirmó en declaraciones a Jornada.

Sobre la nueva postura de la fuerza policial provincial, Gómez destacó que las medidas se dialogan con el Comité de Emergencia, donde se exponen las alternativas diarias.

“No creo que volvamos al rigor de los primeros días. Ya no será necesario. La gente cambió, hay madurez, hay una cultura de conciencia colectiva impresionante. La gente ya no se amontona, todos se cuidan, el control es de la misma gente. Todos usan barbijo y el que no, hasta lo pueden reprender. Los comercios respetan la capacidad de gente en su interior”, acotó.

“Nosotros ahora descomprimimos los retenes en la calle y desplegamos al personal a que se mueva”, contó al referirse al nuevo movimiento de las patrullas policiales.

“Ya arrancamos con el doble filo al prevenir. Tenemos ya algunos casos, no muchos, pero no nos podemos relajar. El personal tiene que estar atento a todos los delitos. El relajamiento de la cuarentena aumentó la circulación de personas”, resaltó al mencionar que aumentó el tránsito delictivo.

Gómez llegó a la jefatura policial apenas asumió el gobierno Mariano Arcioni, en noviembre de 2017, de la mano del entonces secretario de Seguridad, Federico Massoni, quien debió superar resistencias internas para designarlo, debido a los antecedentes del comisario.

Es que Gómez se hallaba en disponibilidad luego de haber sido echado de la jefatura de la Unidad Regional de Trelew por el propio gobernador Mario Das Neves y cargaba con una pesada mochila que incluía denuncias de apremios en Comodoro y en el Valle, además de haber sido llevado a juicio por los abusos cometidos en Corcovado cuando irrumpió en marzo de 2009 y literalmente ocupó ese pueblo al frente de un grupo del GEOP que en su afán por ubicar a un homicida violó los derechos de sus habitantes, al intimidar menores de edad y romper a patadas puertas de viviendas.