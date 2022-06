¿Cómo es la vida de Juan Darthés en Río de Janeiro?

El actor Juan Darthés comenzó su nueva vida en Brasil luego de la denuncia por abuso sexual que realizó Thelma Fardin en 2018 y, tras cuatro años, poco se sabía sobre cómo pasaba sus días. Este lunes lo encontraron haciendo las tareas domésticas dentro de su departamento de lujo en un exclusivo barrio de Río de Janeiro.

Tras radicarse en el país vecino para evadir a la Justicia, Juan Darthés se instaló en Barra de Tijuca, una de las zonas residenciales de esa ciudad. En un informe de “Socios del espectáculo” lo atraparon en el balcón de su departamento que tiene vista a la playa, piscina y solarium.

Con este móvil exclusivo, el programa reveló cómo es la vida del actor y qué hace en su vida cotidiana. Un momento insólito fue cuando lo capturaron barriendo el balcón. "Un equipo de Socios viajó a Brasil. Es la primera vez que un medio periodístico está en vivo desde el lugar en el que vive", presentó Rodrigo Lussich.

En este sentido, el columnista agregó sobre Darthés: "Si bien no está prófugo de la justicia, pero se esconde, el actor casi ni baja de su departamento. No responde preguntas, no atiende el teléfono, no pide perdón públicamente, no habla con sus abogados".

Por otra parte, Lussich también relató que el actor tiene una vida rutinaria dentro de una propiedad con todos los lujos. "El edificio le permite una zona de esparcimiento muy grande. Casi ni sale a la calle y lo vamos a ver en el seguimiento del fin de semana", agregó.

Volviendo a las imágenes de Darthés, en el momento que sale a su balcón se lo observa con una remera naranja flúor mientras pasa un secador con el trapo en el piso. Luego, en algunos momentos, aparecía junto a él su esposa, María del Carmen.

"Desde el viernes que Darthés ni su familia salen a la calle", contó el cronista, Walter Leiva, desde la playa ubicada frente al departamento. Además, sumó un detalle que llamó la atención: el actor está encapuchado adentro de su vivienda.

Por último, respecto a la lujosa propiedad del también cantante, el cronista precisó que "es amplia, tiene cuatro habitaciones". "No hay un timbre, no hay forma fácil de llegar a él", completaron.

Debemos recordar que el actor todavía se encuentra en juicio con la joven Thelma Fardín y pronto se reanudará el proceso. "El juez dictaminó que no hay motivos para frenar esta causa y que va a seguir su curso", explicó Lussich sobre la causa.

En esa línea, cabe apuntar que una de las razones por las cuales el actor eligió pasar el juicio en Brasil es que allí, la pena máxima por ese delito es de 10 años. Mientras que la prescripción de abuso sexual es de 12 años. "Por eso es el mejor lugar para esperar la sentencia", explicó Paula Varela.

"Falta que hable el actor, que está demorando los tiempos, ya que a los 12 años prescribe la causa", sumó la panelista del ciclo. "Faltan 6 meses para que esta causa quede en nada. La falta de mérito hace que la causa quede cerrada", agregó Mariana Brey, resumió el sitio Crónica.com.