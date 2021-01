Cómo fue que Montesino  contrajo paludismo

Matías Montesino viajó a Nigeria con el sueño de seguir edificando su carrera como boxeador profesional. El desafío ante el local Ridwan Oyekola tenía en juego un título de la categoría súper pluma de una entidad de menor valía y la posibilidad de acumular experiencia. La travesía por África se convirtió en una pesadilla: contrajo paludismo y se encuentra internado en estado delicado.

El pugilista de 23 años viajó en compañía de su padre y entrenador Raúl –quien también está bajo atención médica en la clínica San Miguel de Trelew, Chubut–. Si bien su papá mostró una mejora de salud en las últimas horas, Matías presenta actualmente una falla multiorgánica que lo obliga a tener asistencia respiratoria, según especificó el medio especializado A la vera del ring.

El argentino combatió el pasado domingo 27 de diciembre en el Ilaji hotel and Sports Resort de la ciudad de Ibadán, la segunda más poblada de ese país después de Lagos.

El local Scorpion Oyekola lo venció por decisión unánime y se apropió del título internacional de la World Boxing Federation, una institución que no tiene el reconocimiento oficial a nivel mundial y tampoco a nivel local por la Federación Argentina de Box (FAB).

El presidente de ese organismo mencionó a este combate como uno de los candidatos a mejores del año dentro de esta esfera, según el sitio oficial de la WBF.

El deportista oriundo de Chubut, que tiene a nivel oficial una cifra de 7 victorias (6KO) y 2 derrotas entre las que no figura esta última, fue internado junto con su padre el viernes 15 de enero. El parte médico de las últimas horas acentuó la preocupación en torno a su salud: tiene fallas a nivel renal, cardiovascular, hepática y respiratoria.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte a los viajeros que podrían exponerse a esta infección “en 89 países del mundo que, en su mayor parte, se concentran en África, Asia y América”. “Los síntomas del paludismo aparecen después de un período de 7 días o más”, aclara en su sitio web sobre esta enfermedad que es contagiada “por las hembras del mosquito del género Anopheles, que suelen picar entre el atardecer y el amanecer”.

Entre las recomendaciones del país a la hora de viajar a Nigeria se debe “solicitar asesoramiento de un profesional médico especialista en medicina del viajero”. La cancillería argentina aclara: “Se debe recordar que el paludismo no tratado puede ser mortal. Los síntomas a veces pueden aparecer semanas después de haber estado en el lugar infectado”.

La familia de los Montesino inició por redes sociales distintas cadenas de oración para pedir por la salud tanto de Matías como de Raúl.

Montesino había expresado sus sensaciones del combate en el Canal 12 local antes de retornar a su provincia, donde comenzó con los síntomas días atrás y debió ser internado. “Estamos todos bien acá, nada más que no salió las cosas como se esperaban. Este es nuestro trabajo y vamos a seguir. Creo que tenía para dar más, pero no salieron las cosas. Perdí muy bien. De estas cosas se aprenden, vamos a seguir por más, esto no nos va a detener. Gracias a la gente que me estuvo haciendo el aguante desde Trelew. Este deporte es así, es durísimo. Es el deporte que elegimos y lo vamos a seguir haciendo”, había analizado antes de este desenlace que complicó gravemente su salud.