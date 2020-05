¿Cómo ganar plata haciendo memes?

“No recuerdo cuál fue el primer meme que subí porque probé mucho y fracasé bastante al principio, hasta que pude empezar a tener seguidores”, relató a diario Perfil Mateo Duhalde, quien hoy tiene 22 años y es dueño de su propia academia, llamada “Jóvenes ambiciosos” con más de diez mil alumnos a los que enseña a potenciar sus propias ganancias en las redes sociales.

Duhalde tiene más de 15 comunidades en Instagram y Twitter con las que suma más de 13 millones de seguidores. Algunas de ellas son @elcositodelvisto, que tiene cuatro millones de seguidores, @mufalsa con tres millones de seguidores y @madreatipica con casi dos millones de seguidores.

"La principal razón por la que las personas se enganchan con los memes es porque se sienten identificados. Los memes nos muestran una situación y hay un meme para cada situación en la vida. La gente se divierte, se identifica y lo comparte porque es como una reacción que ellos también hubiesen tenido ante una situación”, explica sobre el fenómeno. De todas formas el joven de 22 años no se queda solo en la creación de memes sino en cómo se pueden utilizar las redes sociales para generar ganancias.

Por ese motivo, decidió publicar el libro 'La Clave: Cómo conseguir 100 mil seguidores en 6 meses y generar ingresos con las redes sociales'. “Básicamente le enseño a las personas cómo armar estas comunidades de memes. Hay estrategias para crecer masivamente y cómo generar ingresos. No solo necesariamente de memes sino con cualquier nicho con el que se pueda generar una comunidad masiva y monetizar a partir de eso”, indica Duhalde.

En las primeras 24 horas de existencia el libro vendió mil copias y demostró que hay un interés concreto sobre el uso profesional de las redes sociales. Esto se debe a que una vez generada una comunidad masiva, se puede trabajar junto a distintas marcas. En el caso de Mateo ya cuenta con un historial de colaboración con empresas como Coca-Cola, Unilever, Mc Donalds, Chevrolet, Maybelline, Quilmes y Movistar.

Algunos de los tips o consejos que Mateo Duhalde da en su libro para monetizar con las redes sociales se pueden implementar durante la cuarentena. “Si cuando pase esta cuarentena, vos no adquiriste nuevos conocimientos, no desarrollaste una nueva habilidad o no creaste un nuevo negocio, nunca fue tiempo lo que te faltó sino disciplina”, finaliza Mateo.