Comodorenses están hace 2 meses varados en Chile y piden ayuda para volver

Flor Lagos, su esposo y su suegra viajaron a Chile semanas antes que se decretara la cuarentena total y obligatoria con cierre de fronteras y desde ese día no pueden regresar a Comodoro Rivadavia. "El tiempo pasa y cada día es más penoso pasarlo lejos de nuestra familia y lejos de nuestro hogar".

El 3 de marzo de este año, Flor María Esther Lagos viajó junto a su esposo y su suegra a 100 kilómetros de Puerto Montt, en un vehículo propio para llevar adelante trámites y esperaban volver quince días después aproximadamente.

A los pocos días el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció la cuarentena total y obligatoria con cierre de fronteras y desde hace dos meses que no pueden regresar a Comodoro Rivadavia.

En comunicación con El Patagónico, Flor relató: “hemos recurrido al Consulado Argentino en Puerto Montt, enviado email, hecho llamadas a dependencias provinciales, Cancillería, puesto fronterizo, Gendarmería, pero nadie nos ha dado respuesta alguna, incluso ni nos han atendido”.

Flor agregó: “somos tres adultos mayores de 64, 67 y 84 años. Andamos en vehículo propio. Nos han dicho y sabemos de los pasos fronterizos abiertos y autorizados, dos de ellos se encuentran al sur del país y el de Mendoza, Cristo Redentor implica recorrer una distancia de 3.500 km, algo que es muy dificultoso para nosotros. Es por el paso fronterizo Samoré por el debiéramos poder regresar. Paso por el que sí transitan camiones chilenos que trasladan mercadería alimenticia”.

Lago preguntó a este medio “¿acaso no pueden otorgar una autorización extraordinaria de apertura de ese paso para que podamos regresar no solo nosotros, sino también muchos otros compatriotas que están varados por esta zona? Si se están repatriando argentinos por vía aérea y terrestre desde otros lugares ¿por qué no hay igualdad de derechos para todos? Por favor, que alguna autoridad considere lo expuesto y actúe a la brevedad. El tiempo pasa y cada día es más penoso pasarlo lejos de nuestra familia y lejos de nuestro hogar”.