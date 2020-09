Comodoro define el lunes si se retrocede de fase

Carlos Catalá, secretario de Salud municipal, indicó que “la definición que nos puedan dar del nivel nacional va a tener mucho peso para la decisión que se tenga que tomar acá”.

También hizo mención al colapso que hay en el sistema de salud local por los casos de Coronavirus, manifestando que hay que trabajar sobre diferentes puntos. “Hay que conseguir llevar adelante una readecuación de los distintos espacios de trabajo que tienen internación”, señaló.

Según el parte de anoche del Ministerio de Salud de Chubut, los casos activos actualmente son 1.183, en tanto los sospechosos suman 753, contando a Comodoro, Rada Tilly y Sarmiento.

La ocupación de camas en terapia intensiva con asistencia de respirador mecánico –tanto en los dos hospitales como en las dos clínicas privadas- totalizan 22, mientras hay 16 pacientes en salas generales, algunas de ellas asistidas allí mismo con oxígeno.

Mientras tanto, la cantidad de muertes es otro dato a tener en cuenta, más allá de que las víctimas fatales presentaran problemas de comorbilidad. Fueron 16 en la última semana, 14 con domicilio en Comodoro; una en Rada Tilly y la restante en Sarmiento. Una de las víctimas tenía solo 29 años.

Este mes murieron en el Área Programática Sur 33 personas por Coronavirus, a un promedio de 1,32 por día.

MAS ALLA DEL O800

“Hay que trabajar sobre el territorio para que la gente que es sintomática tenga teléfonos varios donde llamar y no tengan que estar esperando y que te contesten de un 0800 que no está acá porque te responden de otro lugar de la provincia”, expresó Catalá.

Al respecto agregó “se quiere evitar que esa gente cuando necesita una consulta porque tiene síntomas, llegue temprano y no que llegue con un estado de salud que ya significa una internación en terapia intensiva”.

Acotó que “el otro trabajo que hay que hacer es aumentar las cantidad de camas. Existe la posibilidad de que tanto en el Hospital Alvear como en el Regional, consiguiendo enfermeros porque es lo que nos hace falta, estas camas tienen que estar”, agregó el secretario de Salud local, desafiando la postura de los médicos intensivistas que sostienen que ya es imposible montar nuevas camas en Comodoro, no solo por el espacio físico si no por la carencia de médicos, enfermeros, kinesiólogos y otros profesionales de la salud que también se ven afectados por el virus, más allá del cansancio físico y psicológico que comenzó con los primeros casos positivos, en abril, y que se agudizó en los últimos dos meses, donde han emitido diversos pronunciamientos, molestos también porque gran parte de la sociedad parece no entender la gravedad de la situación e incumple con las sugerencias de la hora.

Respecto a la falta de camas, el secretario Catalá dijo “es verdad que con este faltante tenes pacientes que quedan esperando; es verdad que esto ha pasado y por eso es urgente tomar una decisión, readecuar los espacios hospitalarios y los lugares de trabajo de las personas destinadas a prestar servicios en la salud”.

Sobre la posibilidad de una vuelta a la fase 1 en la ciudad de Comodoro Rivadavia dijo “no sé si en este contexto es necesario porque retroceder a una fase 1 nos va a dar una respuesta en no menos de 14” y agregó “lo que tenemos que resolver es lo que está pasando ahora, que son las camas de clínica médica y las de terapia intensiva”.

Acotó que “vemos que retroceder a fase 1, como nos ha pasado en otro momento, la gente individualmente no nos respondió como tenía que ser porque mayoría de los contagios se originaron no por cuestiones vinculadas al trabajo, sino por cuestiones familiares y personales”.

El funcionario municipal manifestó que la próxima semana vendrán profesionales médicos del Ministerio de Salud de la Nación, “con un equipo para trabajar en diferentes áreas para cubrir, una de ellas la que tiene que ver con el seguimiento de los pacientes”.

Concluyó que “ellos verán con qué contamos y con qué estamos trabajando y obviamente que para nosotros la definición que nos puedan dar del nivel nacional va a tener mucho peso para la decisión que se tenga que tomar acá”.