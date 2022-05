Comodoro Py investigará la denuncia de Nannis contra Canniggia 

La Corte Suprema de Justicia decidió que se siga investigando en Comodoro Py 2002 la denuncia que hizo Mariana Nannis contra su ex pareja, el ex jugador de fútbol Claudio Paul Canniggia, en el marco de la causa conocida como “Parques Eólicos”, una investigación que salpica a la familia de Mauricio Macri.

Es que, en el marco de la conflictiva separación entre el ex jugador de fútbol Claudio Paul Caniggia y su ex pareja, que incluye también denuncias de ésta última por abuso sexual y violencia de género, Nannis apuntó contra Caniggia en Comodoro Py.

Según sostuvo, mediante una serie de sociedades pantalla, su ex marido habría desviado en perjuicio suyo ingresos recibidos no sólo a partir de su actividad como intermediario en transferencias de jugadores, sino también el producto de negocios efectuados con el gobierno del ex presidente Mauricio Macri por compraventa de chalecos antibalas para las fuerzas de seguridad y en la creación de parques eólicos.

A raíz de ello, se produjo el conflicto de competencia sobre quién debía investigar el tema. Un dictamen de la Procuración General de la Nación entendió que “en el estado embrionario de la causa resultaba prematuro declinar la competencia federal”. El máximo tribunal siguió el lineamiento del Ministerio Público y resolvió que el tema debe seguir tramitando en los tribunales de Comodoro Py 2002.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi tiene en sus manos la causa conocida como Parques Eólicos que investigue si el Gobierno de Cambiemos benefició a empresas del Grupo Macri que participaron de una millonaria maniobra de compraventa de parques eólicos.

Según los denunciantes, durante 2016, y sin pasar por licitaciones públicas, Sideco Americana -empresa insignia de los Macri- creó junto con un grupo de socios cuatro empresas a nombre de un contador (Mariano Payaslian) y adquirieron seis parques eólicos en Chubut y Miramar, provincia de Buenos Aires. En un pase de manos, el grupo Macri habría obtenido una ganancia de más de 40 millones de dólares, sostuvo la denuncia. La venta se hizo a las firmas china Goldwind y a la empresa Genneia.

Entre los inversores también figura el ex delantero de Boca, Carlos Tevez, quien posee el 10% de las acciones de Sideli SA, una de las empresas creadas para realizar el negocio. El resto de las acciones estaban a nombre de la principal compañía de la familia presidencial, Sideco (15%), de Helios Partners (un fondo de inversión) y la sociedad Usir Argentina SA (66%).

En ese contexto, Nannis denunció públicamente que Claudio Paul Caniggia habría hecho “negocios” con “energía eólica por 3.000 millones de dólares”. Ella ofreció a la justicia entregar un pen drive con documentación y fotos que avalan su acusación.