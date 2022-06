Compraron cocaína, le vendieron jabón en polvo y lo balearon

En la ciudad santafecina de Rafaela, un hombre fue atacado con un arma de fuego luego de increpar a un vecino que le vendió jabón en polvo en lugar de cocaína.

La insólita situación se descubrió cuando un grupo de policías interceptó a un hombre que caminaba por la calle con una herida de bala en la pierna. Si bien en un principio intentó escapar, al no poder, les contó que le vendieron jabón en polvo en lugar de cocaína y cuando fue reclamar le dispararon: "no me vendieron mi droga y además me dispararon".

Inmediatamente, una ambulancia se hizo presente en el lugar y trasladó al hombre hasta el hospital local.

Tras la denuncia, la Policía se dirigió hasta la vivienda en donde se produjo el incidente y detuvieron a dos jóvenes, sindicados de ser quienes vendían la droga falsa. La víctima, por su parte, se recupera de la herida y se encuentra fuera de peligro.