Comunicado oficial: así será la continuidad de la Liga Nacional  

La AdC informa que no se alterará el calendario ni habrá reprogramaciones independientemente de los casos de Covid-19 que se presenten. El detalle de cómo seguirá el certamen.

A raíz del brote de nuevos casos de Covid-19 que se están dando a conocer por parte de los diferentes equipos, la Mesa Directiva de la Asociación de Clubes informa los pasos a seguir en la continuidad del calendario de la Liga Nacional de Básquetbol.

Ante la situación sanitaria y epidemiológica actual, se resolvió que el cronograma de competencia seguirá su curso normal. Esto indica que se continuará jugando acorde al calendario previsto al día de la fecha, sin reprogramaciones. La actividad se reanudará este miércoles 5 con dos partidos (Ferro-La Unión y Peñarol-Riachuelo) y el jueves con un único encuentro (Atenas-Obras).

ASI SEGUIRA LA ACTIVIDAD

Es importante resaltar el hecho de que un 97% de los planteles de Liga y Liga de Desarrollo tienen esquema de vacunación completo, un dato no menor e importante dada la situación epidemiológica que se atraviesa y los casos que se han dado a conocer en estas últimas horas. Los criterios de tiempos de aislamiento de casos positivos o confirmados, de contactos estrechos, casos sospechosos y de testeos serán seguidos de acuerdo a protocolos oficiales y de la FIBA, y podrá ser consultado con el equipo de salud específico para Covid -19 y al departamento médico de la AdC.

Los equipos que presenten casos positivos por Covid-19 deberán completar sus rosters de acuerdo a la lista de buena fe que presentaron al inicio de la temporada, teniendo a disposición tanto jugadores de Liga Nacional como así también de Liga de Desarrollo. Bajo una cuestión reglamentaria y ante la falta de jugadores en el roster habitual de Liga, los clubes podrán incorporar jugadores de reemplazo de sus planteles de Liga de Desarrollo o propios del club para poder completar sus equipos en los compromisos que lo requieran.

En el caso de que un partido no se dispute por no poder completar sus planteles, se le otorgará 2 puntos al equipo ganador (aquel que pueda completar su equipo) y 1 al perdedor (aquel que no logre completar el mínimo de fichas para jugar).

La no reprogramación de los partidos se da a raíz de que, como el sistema de juego cambió y el certamen se disputa tanto de local como de visitante, los clubes tienen sus giras planificadas y en muchos casos ya contratadas. Por otro lado, existe un calendario deportivo internacional a respetar, razón por lo cual se imposibilita contemplar un escenario de reprogramaciones similar al de la temporada pasada.