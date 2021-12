Con el municipio presente, Restinga Alí celebró 57 años

La asociación vecinal de Restinga Alí celebró sus 57 años con un acto donde se destacaron las obras que encaró el Municipio en 2021 y se alentó a seguir trabajando en conjunto para mejorar el bienestar de la comunidad de zona norte.

El secretario de Desarrollo Humano y Familia, Marcelo Rey, fue el encargado de transmitir el saludo del intendente Juan Pablo Luque y subrayó el compromiso del Municipio para mejorar la calidad de vida de los 66 barrios de Comodoro.

En este sentido, el funcionario recordó todo lo que invirtió la gestión municipal desde el comienzo de la pandemia. “La pandemia nos ha obligado a que nuestro proyecto político se tenga que reinventar. Había prioridades como el tema de la salud, que contó con una fuerte inversión del Municipio en salud pública. Amén de que la salud pública no depende del Estado Municipal, el intendente no dudó un minuto en invertir en materia sanitaria. Esto pone en valor y compromiso al intendente con la sociedad”, destacó.

“Al principio de la pandemia, el Estado municipal tampoco vaciló en llegar con los alimentos a cada una de las familias necesitadas y las asociaciones vecinales de Comodoro Rivadavia fueron claves en este trabajo porque son un pilar fundamental para el Municipio”, aseveró.

SEGUIR CRECIENDO

En esta línea, Rey valoró que se hayan firmado y concretado diversas obras en Restinga Alí como el proyecto de emisarios marinos, las calles asfaltadas, el paseo costero, el playón deportivo y la planta de bombeo. “Seguramente faltan muchas más obras para edificar esta barriada de tantos años, pero estamos convencidos de que la mejor forma de trabajar es seguir haciendo”, consideró.

Asimismo, el secretario de Desarrollo Humano y Familia aseguró que todos los proyectos que encara el Municipio tendrán un impacto directo en la comunidad. “El monto de dinero que se invierte es porque este proyecto político busca llegar a todos lados. Sabemos que faltan muchas cosas debido al contexto que estamos viviendo. Muchos tuvimos la desgracia de perder seres queridos, pero hay que redoblar los esfuerzos y seguir cuidándonos. No aterrarnos, no paralizarnos y seguir trabajando para este Comodoro, que uno tanto ama, siga creciendo”, subrayó.

index.jpg

“Este Municipio tiene el compromiso de acompañar a cada uno de los 66 barrios de Comodoro. Obviamente, hay que tratar a cada uno de los barrios equitativamente porque todos tienen necesidades; por eso agradecemos el acompañamiento de las asociaciones vecinales”, afirmó y destacó el trabajo de la presidenta de la asociación vecinal de Restinga Alí.

“América Melión lleva un montón de años trabajando en pos de este barrio y eso implica compromiso horas y horas sin su familia. Por eso en este nuevo aniversario, solo queda decirles: ‘vamos por más’”, aseguró.

ACOMPAÑAMIENTO CONSTANTE

Por su parte, América Melión ponderó que el acompañamiento del Municipio en cada uno de los proyectos que encara la asociación vecinal de Restinga Alí y destacó las gestiones del jefe comunal. “Juan Pablo Luque, durante su viceintendencia, nos ha acompañado permanentemente y ahora, como intendente, hemos visto que se han cristalizado algunas obras que habíamos peticionado”, consideró.

“Todos los años estamos inaugurando obras y este año no fue la excepción. Tuvimos la inauguración de once cuadras de asfalto y hoy están trabajando en las calles que se vieron afectadas por el temporal de 2017. Además, se colocaron las nuevas redes de agua y cloacas. También se hicieron las conexiones de cloacas de algunos vecinos que no contaban con ellas en otros lotes del barrio”, detalló.

La vecinalista subrayó la obra de la planta de bombeo, que es uno de los proyectos para sanear la playa. “Es una obra que no se ve, pero es muy importante para nosotros ya que los desechos cloacales que antes caían crudos en nuestros barrios, hoy son bombeados al colector de zona norte. Ahora seguiremos luchando hasta tener el emisario marino y piletas de tratamiento. Estamos esperanzados que en algún momento se habilite nuestra playa para tener los servicios como los vecinos de Restinga Alí se lo merecen”, afirmó.

En este sentido, Melión anheló la instalación de césped sintético y el techado del playón deportivo para que pueda ser usado durante todo el año. “Esperamos que en el presupuesto de 2022 tengamos más asfalto, alumbrado para todo el barrio y más obras”, dijo.

La vecinalista detalló que el Municipio se encuentra trabajando en diferentes proyectos de entrega de lotes y ampliar los servicios de energía, agua, cloacas y redes de gas para los vecinos de Restinga Alí. “Esperamos que se puedan concretar en breve”, confió.

“Agradezco el acompañamiento del intendente y funcionarios que han sido amables en cada una de nuestras reuniones, que se empiezan a concretar en nuestros pedidos. En estos tiempos de pandemia, hemos seguido trabajando sin descanso para lograr el progreso de nuestro barrio. Esto fue posible gracias a las personas que me acompañaron. Nosotros estamos comprometidos con nuestro trabajo para seguir haciendo progresar a nuestra barriada. Estamos felices por las obras de 2021, y esperamos por las obras que se esperan para el 2022 y venideros. Detrás de cada línea de llegada, hay una de partida. Detrás de cada logro, hay otro desafío”, subrayó Melión.