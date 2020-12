Concejal de Trelew: "A los 12 años una violación me hizo mamá"

Una concejal de Trelew confesó en la sesión de ayer una terrible situación. “A los 12 años una violación me hizo mamá”, dijo Olga Godoy, del bloque Chubut al Frente. En ese contexto aclaró no estar a favor del proyecto de legalización del aborto. “A pesar de eso, apuesto a la vida. Nunca me imaginé una vida sin mi hija” y aclaró respetar las posiciones.

Godoy usó la Hora de Preferencia para visibilizar el hecho del que le tocó ser víctima siendo una niña. Decidió hacerlo público teniendo en cuenta que “antes era difícil hablar de los abusos de las familias. Me refiero entre padres e hijas”.

Advirtió que aún hoy “hay casos que no se visibilizan. Pero a pesar de todo, apuesto a la vida, tal vez por creencias religiosas; sólo Dios da y quita la vida. No obstante, respeto lo que cada uno piensa”.

En medio del silencio de sus pares que la escucharon con respeto y atención, como el público y quienes siguieron la deliberación por las redes, Godoy se refirió al proyecto de legalización. “Que sea lo que Dios quiera el 29 de diciembre. Pero no soy yo quien decide quién nace y quién muere”, cerró, recuperó diario Jornada.