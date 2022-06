El Patagónico | Santa Cruz - 30 junio 2022

Concejales del FdT no dieron quórum y se suspendió sesión

De los cinco ediles que conforman el Concejo Deliberante de Caleta Olivia, tres de los que integran el bloque oficialista Frente de Todos, no se presentaron este jueves a la sesión ordinaria legislativa lo que hizo que la misma se suspendiera ya que no se no se alcanzó el quorum con los opositores Cristian Bazán y Gabriel Murúa.