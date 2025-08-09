Condenado a 18 años por abuso y corrupción de menores

El máximo tribunal penal de la provincia ratificó la sentencia por abuso sexual y corrupción de menores, y un juez ordenó la detención inmediata del condenado por peligro de fuga.

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut ratificó la condena a 18 años de prisión para J.P.R.C., hallado culpable de los delitos de abuso sexual y corrupción de menores. La sentencia, dictada el 16 de noviembre de 2023 por un tribunal de debate y confirmada por la Cámara en lo Penal local, ahora es definitiva. La defensa del condenado había presentado una impugnación extraordinaria, pero esta fue declarada "improcedente".

A raíz de esta sentencia, la fiscal general Verona Dagotto solicitó la inmediata detención del acusado por "peligro de fuga". Durante una audiencia de revisión, Dagotto argumentó que, con la confirmación de la pena, se incrementaba el riesgo de que el condenado intentara evadir la justicia. Por su parte, el defensor, Benjamín Sanabria, resistió el pedido, alegando que rige el principio de inocencia hasta que la sentencia quede firme.

Finalmente, la jueza penal Daniela Arcuri resolvió dictar la prisión preventiva para J.P.R.C., basándose en el peligro de fuga y la necesidad de asegurar el cumplimiento de la ley penal. La pena de 18 años de prisión fue impuesta por los delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser cometido contra una menor de 13 años y por la convivencia preexistente", y "abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido contra una menor de 13 años", entre otros.

La sentencia será remitida ahora al Juez de Ejecución Penal para su cumplimiento.