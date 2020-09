Confirmado: restaurantes y cervecerías hasta las 23

Luego del Zoom de esta mañana, se consensuó extender la apertura de los locales gastronómicos en Comodoro y Rada Tilly hasta las 23. “Si no se tiene la reserva del local, no se permitirá la circulación de gente. Tiene que quedar claro que todas las ciudades están en riesgo. El virus no está en el aire, el virus lo tienen las personas y cuando esas personas circulan es donde el virus se propaga”, sostuvo el ministro de Salud, Fabián Puratich.

En este sentido, señaló que “tuvimos una reunión con el Comité de Crisis e intendentes de las diferentes ciudades de la Provincia para terminar de consensuar el Decreto que saldrá publicado en el día de hoy, el cual es una extensión del que ya está vigente”.

“Por sugerencias de los intendentes de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, se va a extender el horario comercial de los servicios gastrónomicos hasta las 23 horas de lunes a sábado, solo con reserva; si no se tiene la reserva no se permitirá la circulación”, aclaró.