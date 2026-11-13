Trabajaron alrededor de 40 bomberos con siete autobombas para contener las llamas.

Controlan el voraz incendio de un galpón en Km 5

Un incendio de grandes proporciones se registró este viernes, pasadas las 17.30, en un galpón de Kilómetro 5 que sería utilizado como depósito de materiales y que pertenecería a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

El jefe de Bomberos, José Ayamilla, en diálogo con El Comodorense, confirmó que no hay riesgo de propagación y que continúan las tareas para sofocar los focos restantes. Además, indicó que todavía se desconoce cómo se originó el fuego.

Ayamilla explicó que el fuego afectó un galpón que contenía una gran cantidad de materiales en su interior.

"Era un galpón con muchos materiales adentro y el fuego afectó su totalidad", señaló Ayamilla.

Aunque la situación ya estaba controlada, los bomberos continuaban trabajando en el lugar pasadas las 19, con tareas de remoción de escombros y chapas para sofocar completamente los focos que permanecían activos.

"Está controlado, no hay riesgo de que se propague", aseguró el jefe de Bomberos. También explicó que los focos se iban desplazando y que por eso era necesario continuar con los trabajos hasta extinguirlos por completo.

Respecto al origen del incendio, Ayamilla aclaró que todavía no se pudo determinar cómo comenzó el fuego.