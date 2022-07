Corinthians dejó a Boca afuera de la Copa en los penales

Boca Juniors quedó este martes eliminado de los octavos de final de la Copa Libertadores: empató por 0-0 y cayó por 6-5 en la definición por penales contra Corinthians de Brasil, en condición de local.

Agustín Rossi atajó dos penales, pero no pudo salvar al equipo en esta oportunidad. Darío Benedetto falló un penal en el primer tiempo y otro en la definición. Cássio, el gran héroe del Timão, que espera por Deportes Tolima o Flamengo.

En el primer tiempo, el Xeneize fue claramente superior y estuvo muy cerca de ponerse en ventaja en reiteradas ocasiones: registró el 58% de la posesión de la pelota y finalizó con 14 remates -tres de ellos al arco-, mientras que el rival apenas pateó una vez.El local dominó el juego a partir de la intensa presión que ejercieron sus volantes y encontró desequilibrio individual por los costados con Exequiel Zeballos y, principalmente, con Sebastián Villa, ya que tendió a recostar el juego por el andarivel izquierdo.A los 31', Raul Gustavo golpeó con el codo a Guillermo Fernández y, luego de la intervención del VAR, Andrés Matonte revisó la acción y sancionó la pena máxima. Darío Benedetto, quien minutos antes había desperdiciado una inmejorable chance para abrir el marcador tras un centro de Zeballos, se hizo cargo del penal y el palo izquierdo le negó el festejo.

En el complemento, los dirigidos por Sebastián Battaglia mantuvieron el dominio y la iniciativa, aunque fueron perdiendo precisión y profundidad con el transcurso del tiempo. La situación más clara la tuvo nuevamente el Pipa.

Después de una notable asistencia de Villa, Benedetto volvió a fallar, en este caso al querer definir por encima de la humanidad de Cássio y enviar su tiro por arriba del travesaño. El Timao, por su parte, interrumpió sistemáticamente el juego y se aferró a la igualdad, la cual le permitió forzar los penales.

En la definición desde los doce pasos, Villa, Benedetto (desviado) y Juan Ramírez, en ese orden, erraron por el lado de Boca. Agustín Rossi detuvo dos penales, pero no fue suficiente y el experimentado Gil le dio el pase a los cuartos del final a la visita.

Síntesis

Boca 5 (0) / Corinthians 6 (0)

Boca: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Oscar Romero; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa. DT: Sebastián Battaglia.

Corinthians: Cassio; Rafael Ramos, Joao Victor, Raul Gustavo, Fabio Santos y Lucas Pitton; Eduardo Queiroz, Víctor Cantillo y Giuliano; Gustavo Mantuan y Roger Guedes. DT: Vítor Pereira.

Cambio PT: 47’ Gil x Victor (C).

Cambios ST: 4’ Giovane x Mantuan (C), 28' Bruno Méndez x Ramos (C), Bruno Melo x Giuliano (C) y Roni x Queiroz (C), 35’ Juan Ramírez x Zeballos (BJ),

Amonestados: Varela (BJ). Gustavo, Gil, Giovane (C).

Incidencias PT: 28’ el VAR sancionó penal para Boca por infracción sobre Fernández. 31’ Benedetto (BJ) falla el penal.

Penales BJ: Rojo, Izquierdoz, Villa (atajado), Fernández, Benedetto (falló). Romero, Varela, Ramírez (ajatado).

Penales C: Santos, Cantillo, Gustavo (atajado), Melo (atajado), Guedes. Roni, Pitton, Gil.

Arbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

VAR: Leodán González (Uruguay).

Estadio: Alberto J. Armando.